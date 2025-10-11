繼輝瑞後又一家！川普與阿斯特捷利康達成藥品降價協議

美國總統川普今天在白宮與英國藥廠阿斯特捷利康共同宣布達成協議，以關稅減免換取美國醫療補助（Medicaid）制度採購的部分藥品享有折價。美國藥廠輝瑞上週也達成類似協議。

路透社報導，川普（Donald Trump）為了促使美國處方藥價格降低，7月致函17家主要藥廠要求降價。如今輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）成為最先達成協議的2家藥廠，這類協議也為白宮如何達成藥價降低目標設下具體框架。

阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）在橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的記者會活動上還宣布，未來透過美國政府網站TrumpRx販售的阿斯特捷利康藥品，部分將享有較定價最多打8折的優惠；阿斯特捷利康另將以「讓我們的其餘產品在地化製造」，享有3年關稅豁免。

TrumpRx是川普政府為讓美國民眾能以更便宜價格買到藥廠出售的處方藥而規劃的網站，預計明年上線。

美國病患目前支付的處方藥價格在已開發國家中遙遙居冠，經常高達其他國家的近3倍。知情人士透露，川普為加強施壓藥廠同意降價及搬到美國生產，9月揚言祭出100%關稅。