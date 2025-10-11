丹麥將投入42.6億美元強化北極防禦 擬添購16架F-35

丹麥今天宣布將投入274億丹麥克朗（約42.6億美元），強化北極地區軍事部署，並計畫再添購16架F-35戰機，以回應美國對丹麥半自治領土格陵蘭防衛能力的批評。

路透社報導，丹麥國防部長波爾森（Troels LundPoulsen）告訴媒體，除原先承諾採購27架美製F-35外，還將再添購16架F-35戰機，價值約290億丹麥克朗。此舉反映丹麥持續強化國防的決心。

波爾森說：「在歐洲大陸不幸再度爆發戰爭的艱難時代，這些投資是必要的。」

美國總統川普曾表示，他想取得格陵蘭的掌控權，他主張格陵蘭對美國軍事及彈道飛彈預警系統至關重要，同時從歐洲到北美洲的最短航線經過格陵蘭。

丹麥與格陵蘭政府都拒絕讓出這座資源豐富、面積廣大的島嶼。丹麥政府坦承過去忽略了格陵蘭的軍事重要性。