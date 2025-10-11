快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

丹麥將投入42.6億美元強化北極防禦 擬添購16架F-35

中央社／ 赫爾辛基10日綜合外電報導
丹麥國防部長波爾森。圖／法新社
丹麥國防部長波爾森。圖／法新社

丹麥今天宣布將投入274億丹麥克朗（約42.6億美元），強化北極地區軍事部署，並計畫再添購16架F-35戰機，以回應美國對丹麥半自治領土格陵蘭防衛能力的批評。

路透社報導，丹麥國防部長波爾森（Troels LundPoulsen）告訴媒體，除原先承諾採購27架美製F-35外，還將再添購16架F-35戰機，價值約290億丹麥克朗。此舉反映丹麥持續強化國防的決心。

波爾森說：「在歐洲大陸不幸再度爆發戰爭的艱難時代，這些投資是必要的。」

美國總統川普曾表示，他想取得格陵蘭的掌控權，他主張格陵蘭對美國軍事及彈道飛彈預警系統至關重要，同時從歐洲到北美洲的最短航線經過格陵蘭。

丹麥與格陵蘭政府都拒絕讓出這座資源豐富、面積廣大的島嶼。丹麥政府坦承過去忽略了格陵蘭的軍事重要性。

丹麥 格陵蘭 美國

延伸閱讀

北極羽賽／連三場苦戰3局 周天成逆轉陸光祖、衛冕差2勝

駐丹麥代表處國慶酒會 籲因應極權威脅共同合作

北極羽賽／周天成拍退丹麥霍爾姆 16強與王子維上演內戰

丹麥推社群媒體禁令 擬禁15歲以下青少年使用

相關新聞

紐約沿海風暴來襲 多地發布暴風雨、洪水警報

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)10日呼籲全州居民在哥倫布日(Columbus Day)連假前，提前做好防災準...

穆迪示警：美21州和華府瀕臨經濟衰退

穆迪分析公司(Moody's Analytics)的最新分析指出，美國有21個州及華盛頓特區正處於或涉瀕臨經濟衰退。

白宮開大學優先撥款條件 MIT率先拒絕

白宮向首批包括麻省理工學院、南加州大學等九所大學提出邀請，要求校方承諾改革校園文化、招生流程以及國際學生招生政策，換取聯...

白宮計畫在停擺期間裁掉至少4100人 川普嗆：民主黨開始的

美國白宮因應政府停擺，10日開始對聯邦雇員展開前所未有的大規模裁員，並表示計畫最終將在多個機構裁撤至少4100人。

川普回應中國限制稀土出口再出招 可能管制波音零組件

美國總統川普10日表示，美國可能對波音飛機零組件實施出口管制，以回應中國大陸對稀土礦出口的限制。

79歲川普出訪中東前完成體檢 醫師讚「心臟年齡」相當於65歲

今年79歲的美國總統川普（Donald Trump）促成加薩走廊停火協議後，計畫12日前往中東，10日則先赴華特里德國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。