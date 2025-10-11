美國反對全球海運碳稅 警告將制裁支持國家

快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國今天警告，將對任何支持聯合國旗下國際海事組織（IMO）推動海運碳稅的國家，祭出制裁及其他懲罰性措施。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、能源部長萊特（Chris Wright）及運輸部長達菲（SeanDuffy）發表聯合聲明表示：「如果有國家支持『淨零框架』（Net Zero Framework），我們將透過對這些國家施加代價，竭力保護自身經濟利益。」

總部設於倫敦的國際海事組織成員國，預計下週將表決用來降低全球航運業碳排的「淨零框架協議」（NZF）。

不過，華盛頓方面認為，這項提案等同「對全世界徵收全球碳稅」。

美國總統川普（Donald Trump）自1月重返執政以來，已扭轉華府在氣候變遷議題上的政策方向，批評其為「騙局」，並透過放寬管制大力推動使用化石燃料。

在這份聲明中，盧比歐、萊特及達菲強調，川普政府「明確拒絕」NZF提案。

他們警告，將對支持該框架的國家採取一系列懲罰措施，包括：限制簽證、封鎖相關國家船隻進入美國港口、實施商業制裁，以及考慮制裁該國官員。

