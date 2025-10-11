美政府關門川普啟動大裁員 受波及部會一覽

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

隨聯邦政府關門暫時無解，美國總統川普與行政部門將於10日起大規模裁撤聯邦公務人力，藉機會針對「與總統理念不符」的機構進行人事精簡。

自今年1月底川普重返白宮以來，聯邦公務體系已減少約20萬名員工，如今再有數千人被解職，恐對美國醫療、教育、環保與社福政策的執行造成深遠影響。以下為美國Axios新聞網整理出這波裁員牽動的部會。

● 衛生及公共服務部（HHS）

這次預計裁員1100至1200人。

美國衛生部負責督導聯邦醫療保險（Medicare）與醫療補助（Medicaid），這兩者合計為全美近40%人口（含兒童）提供醫療保障。

衛生部也負責管理「貧困家庭臨時援助計畫」（TANF）與幼教兒福計畫Head Start，轄下還有因應健康威脅的疾病管制暨預防中心（CDC）。

國土安全部（DHS）

預計將裁撤約176名員工。

但國土安全部未答覆Axios關於這波裁員會否影響移民暨海關執法局（ICE）；ICE目前負責執行川普的大規模拘留與驅逐非法移民計畫。

國土安全部也未證實負責災防與應變的聯邦緊急事故管理總署（FEMA）有無遭裁員。

● 財政部

預計將解僱約1446名員工。

美國財政部督導多個與財政政策相關的機構，包括：美國國稅局（IRS）、美國鑄幣局（U.S. Mint）及負責打擊洗錢與金融犯罪的金融犯罪執法網絡（FinCEN）。

● 教育部

預計裁減約466名員工。

美國教育部暫未說明哪些所屬單位將受裁員影響。據統計，美國教育部在3月已裁減約50%的員工，讓原本負責管理學生經濟援助、確保弱勢族群教育平等與督導教育政策的相關單位，幾乎只剩維持運作的基本人手。

● 環境保護署（EPA）

美國環保署負責保護空氣品質、防止水污染與監督有害廢棄物處理，這波預計裁員約20至30人。

● 住房與城市發展部（HUD）

美國住房與城市發展部提供住房補助，並執行多項確保 退伍軍人、貧困家庭與歷史上受歧視社群能平等取得住房機會的相關計畫。預計裁員約442人。

● 其他遭裁員部會

能源部約187名員工將被裁；商務部預估將失去約315名員工。

美國 國土

