白宮計畫在停擺期間裁掉至少4100人 川普嗆：民主黨開始的

美國白宮因應政府停擺，10日開始對聯邦雇員展開前所未有的大規模裁員，並表示計畫最終將在多個機構裁撤至少4100人。

華爾街日報與Axios報導，4100人的數字來自一名政府官員在法庭文件中的估算。白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）則在「X」發文指出，「RIFs已經開始」。

伏特貼文的「RIF」是「減員行動」（reductions in force）的縮寫。一名OMB官員形容此次縮編規模「可觀」，白宮官員則稱將影響數千名聯邦員工。川普總統在橢圓辦公室表示：「這將會很多，而且偏向民主黨，他們開始這這件事。」

在回應工會提起的阻止裁員訴訟的法庭文件中，OMB資深顧問比利（Stephen Billy）證實，已經發出或即將發出 RIF通知，估計將影響衛生部約1100至1200人、財政部1446人、教育部466人、商務部315人、能源部187人、住房與都市發展部（HUD）442 人、國土安全部176人與環保署（EPA）10至30人。

比利表示，由於撥款中斷的情勢變化極快，這些數字僅反映他目前掌握的最新資訊，隨時可能調整，衛生部、HUD、EPA及財政部的發言人則證實，裁員通知已經發出。

Axios指出，RIF通知通常會在員工實際離職前至少提前30至60天發出，目前尚不清楚這波裁員是否在政府停擺前就已啟動。熟悉流程的人士表示，這類變動通常需要數周甚至更長時間來規畫。

代表聯邦員工的律師認為政府在停擺期間進行裁員違法，川普政府內部部份人士據報也持相同看法。華爾街研究公司「Evercore ISI」經濟學家曾警告，白宮若藉停擺為由推動裁員，可能引發「混亂與訴訟」，甚至連川普內閣部長們據稱也對此持謹慎態度。一名國稅局（IRS）員工透露：「我不認為各機構領導人真的想失去這麼多人。」