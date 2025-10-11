快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

川普回應中國限制稀土出口再出招 可能管制波音零組件

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室舉行記者會。歐新社
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室舉行記者會。歐新社

美國總統川普10日表示，美國可能對波音飛機零組件實施出口管制，以回應中國大陸對稀土礦出口的限制。

路透報導，川普自1月上任以來，就經常將波音作為積極重塑全球貿易的工具。當被問及美國可能對哪些項目實施出口管制時，川普表示：「我們有很多東西，包括一個大東西是飛機。他們（中國）有很多波音飛機，需要零組件，以及許多相關物資。」

美中爆發貿易衝突期間，北京方面4月曾下令中國航空公司暫停接收新的波音飛機，波音則在川普外訪後，從外國航空公司獲得多筆大型訂單。彭博資訊8月報導，波音正與中國談判，可能出售多達500架飛機，也是該公司自川普第一任期以來首筆重大中國訂單。

中國過去曾占波音訂單的25%，但如今不到5%。Leeham公司航空分析師漢密爾頓（Scott Hamilton）表示，即使交易未成，對波音的財務打擊也不大，「對波音來說，就像在身上磨了一下砂紙」。

波音 川普 飛機 稀土

延伸閱讀

川普又當TACO哥？改口稱川習APEC場邊會仍未破局

川普急縮？放話「100%關稅不取消」又稱要見習近平 網酸：TACO速度太快

79歲川普出訪中東前完成體檢 醫師讚「心臟年齡」相當於65歲

川普預期加薩停火協議將「持續」：雙方已厭倦戰鬥

相關新聞

79歲川普出訪中東前完成體檢 醫師讚「心臟年齡」相當於65歲

今年79歲的美國總統川普（Donald Trump）促成加薩走廊停火協議後，計畫12日前往中東，10日則先赴華特里德國家...

影／現場如地獄！美田納西州炸藥廠驚天爆炸 19人下落不明

美國田納西州一家炸藥工廠10日清晨發生猛烈爆炸，整棟建築被夷為平地，造成19人死亡或失蹤。這起「大規模爆炸」威力驚人，甚...

白宮計畫在停擺期間裁掉至少4100人 川普嗆：民主黨開始的

美國白宮因應政府停擺，10日開始對聯邦雇員展開前所未有的大規模裁員，並表示計畫最終將在多個機構裁撤至少4100人。

川普回應中國限制稀土出口再出招 可能管制波音零組件

美國總統川普10日表示，美國可能對波音飛機零組件實施出口管制，以回應中國大陸對稀土礦出口的限制。

郭崇倫會客室EP232｜川普內閣誰是抗中鷹派不重要？鷹派氛圍已壟罩整個華府

外界觀察美國總統川普在第二次任期中，在先前任期對中立場較為強硬的內閣成員多已離開白宮核心決策軸心，但現任華府決策菁英圈對於中國快速崛起的集體焦慮，形成一個整體的鷹派氛圍。本集邀請淡江大學戰略所黃介正副教授，談當前的美中台關係，以及即將公布的《國家國防戰略》。

稱川習會尚未取消 川普：看接下來會發生什麼事？

針對中國祭出出口管制禁令，美國總統川普10日回應表示，預計11月起向中國額外課徵100%的關稅；川普10日表示，他沒有取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。