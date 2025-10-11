川普回應中國限制稀土出口再出招 可能管制波音零組件

美國總統川普10日表示，美國可能對波音飛機零組件實施出口管制，以回應中國大陸對稀土礦出口的限制。

路透報導，川普自1月上任以來，就經常將波音作為積極重塑全球貿易的工具。當被問及美國可能對哪些項目實施出口管制時，川普表示：「我們有很多東西，包括一個大東西是飛機。他們（中國）有很多波音飛機，需要零組件，以及許多相關物資。」

美中爆發貿易衝突期間，北京方面4月曾下令中國航空公司暫停接收新的波音飛機，波音則在川普外訪後，從外國航空公司獲得多筆大型訂單。彭博資訊8月報導，波音正與中國談判，可能出售多達500架飛機，也是該公司自川普第一任期以來首筆重大中國訂單。

中國過去曾占波音訂單的25%，但如今不到5%。Leeham公司航空分析師漢密爾頓（Scott Hamilton）表示，即使交易未成，對波音的財務打擊也不大，「對波音來說，就像在身上磨了一下砂紙」。