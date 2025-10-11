川普又當TACO哥？改口稱川習APEC場邊會仍未破局

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商品加徵100%關稅，強化其強硬貿易立場。

川普在白宮對記者回應早前暗示取消會面的說法：「我沒取消會面，但不確定會不會碰面，反正我會去南韓。所以，我想還是可能會見面。」川普在關稅政策的先施壓後妥協，讓金融時報稱之為TACO，意指他總是會讓步。

他批評北京「對全世界丟了一個震撼彈」，指的是中國9日宣布對稀土出口的新限制措施，稱這「不是大家會做的事，太令人震驚了」。

北京9日突然擴大稀土出口管制，新增5種稀土元素（總計12種），涵蓋採礦、加工、回收與磁鐵製造技術，預計12月1日生效。這波動作直指美國與西方敏感領域，如軍事、半導體與電動車電池，中國商務部公告稱是為「維護國家安全」。

華府智庫CSIS指出，北京這招不是隨機，而是精心設計的「戰略回擊」。中國占全球稀土加工90%，美國進口90%依賴中國，這波管制要求出口需政府許可，尤其0.1%以上中國稀土成分的產品，如F-35戰機零件、AI晶片，直接打擊美國國防產業供應鏈。

12月生效提供2.5個月緩衝，意在APEC峰會前逼美讓步。這是暫時性限制，中國不願永久斷供，因為稀土出口佔其GDP的0.5%，而是用來換取美國鬆綁晶片禁令。

