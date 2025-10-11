79歲川普出訪中東前完成體檢 醫師讚「心臟年齡」相當於65歲

今年79歲的美國總統川普（Donald Trump）促成加薩走廊停火協議後，計畫12日前往中東，10日則先赴華特里德國家軍事醫學中心進行年度例行健康檢查。根據白宮發布的備忘錄，總統專屬醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，醫療評估顯示川普「健康狀況卓越」，「心臟年齡」比「實際年齡」年輕14歲。

路透報導，川普在1月重返白宮時，是美國史上就任時年齡最長的總統，也是整體排名第二年長者，在任期間保持高強度的日程安排，並喜愛吃紅肉。巴巴貝拉在寫給白宮發言人李維特的備忘錄中指出，「川普保持卓越的健康狀態，展現出強健的心血管、肺部、神經系統和身體機能。」

川普還接受預防性健康檢查和疫苗接種，包括年度流感疫苗和更新版新冠加強針，以因應即將展開的國際行程。僅有數段的備忘錄指出：「他的心臟年齡，即透過心電圖（ECG）驗證心血管健康的指標，被發現約比實際年齡年輕14歲。」

此次健檢距離川普接受全面體檢僅半年，，白宮在4月體檢後發布的備忘錄中表示，川普身高190公分、體重102公斤，高膽固醇控制良好，並稱讚他體格健壯及高爾夫球技。但在7月披露川普下肢出現腫脹，右手有瘀傷。

巴巴貝拉當時表示，檢測確認下肢問題是由慢性靜脈功能不全引起，手部瘀傷則與頻繁握手及服用阿司匹林造成的輕微軟組織刺激一致。隨後，白宮淡化外界對川普健康的擔憂，並未詳細說明下肢問題的治療情況。