快訊

香江風情／龍鼓灘可卡因是誰的？香港青少年吸毒遽增

大學聘師／教授退休潮解方浮現 私校鬆綁旋轉門聘自己人

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

79歲川普出訪中東前完成體檢 醫師讚「心臟年齡」相當於65歲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室舉行記者會後回答媒體提問。歐新社
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室舉行記者會後回答媒體提問。歐新社

今年79歲的美國總統川普（Donald Trump）促成加薩走廊停火協議後，計畫12日前往中東，10日則先赴華特里德國家軍事醫學中心進行年度例行健康檢查。根據白宮發布的備忘錄，總統專屬醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，醫療評估顯示川普「健康狀況卓越」，「心臟年齡」比「實際年齡」年輕14歲。

路透報導，川普在1月重返白宮時，是美國史上就任時年齡最長的總統，也是整體排名第二年長者，在任期間保持高強度的日程安排，並喜愛吃紅肉。巴巴貝拉在寫給白宮發言人李維特的備忘錄中指出，「川普保持卓越的健康狀態，展現出強健的心血管、肺部、神經系統和身體機能。」

川普還接受預防性健康檢查和疫苗接種，包括年度流感疫苗和更新版新冠加強針，以因應即將展開的國際行程。僅有數段的備忘錄指出：「他的心臟年齡，即透過心電圖（ECG）驗證心血管健康的指標，被發現約比實際年齡年輕14歲。」

此次健檢距離川普接受全面體檢僅半年，，白宮在4月體檢後發布的備忘錄中表示，川普身高190公分、體重102公斤，高膽固醇控制良好，並稱讚他體格健壯及高爾夫球技。但在7月披露川普下肢出現腫脹，右手有瘀傷。

巴巴貝拉當時表示，檢測確認下肢問題是由慢性靜脈功能不全引起，手部瘀傷則與頻繁握手及服用阿司匹林造成的輕微軟組織刺激一致。隨後，白宮淡化外界對川普健康的擔憂，並未詳細說明下肢問題的治療情況。

川普 白宮

延伸閱讀

川普預期加薩停火協議將「持續」：雙方已厭倦戰鬥

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮轉發：川普是和平總統

和平獎沒川普的份...挪威人憂遭美報復「怕被當敵國」

相關新聞

影／現場如地獄！美田納西州炸藥廠驚天爆炸 19人下落不明

美國田納西州一家炸藥工廠10日清晨發生猛烈爆炸，整棟建築被夷為平地，造成19人死亡或失蹤。這起「大規模爆炸」威力驚人，甚...

川普又當TACO哥？改口稱川習APEC場邊會仍未破局

美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商...

79歲川普出訪中東前完成體檢 醫師讚「心臟年齡」相當於65歲

今年79歲的美國總統川普（Donald Trump）促成加薩走廊停火協議後，計畫12日前往中東，10日則先赴華特里德國家...

郭崇倫會客室EP232｜川普內閣誰是抗中鷹派不重要？鷹派氛圍已壟罩整個華府

外界觀察美國總統川普在第二次任期中，在先前任期對中立場較為強硬的內閣成員多已離開白宮核心決策軸心，但現任華府決策菁英圈對於中國快速崛起的集體焦慮，形成一個整體的鷹派氛圍。本集邀請淡江大學戰略所黃介正副教授，談當前的美中台關係，以及即將公布的《國家國防戰略》。

稱川習會尚未取消 川普：看接下來會發生什麼事？

針對中國祭出出口管制禁令，美國總統川普10日回應表示，預計11月起向中國額外課徵100%的關稅；川普10日表示，他沒有取...

外交官愛上中共官員女兒 美國務院：他為愛違抗政府

一名美國外交官日前傳出因與中國公民談戀愛遭到美國國務院解雇，國務院證實此事，指經過美國總統川普審查並核准後，國務院正式將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。