影／現場如地獄！美田納西州炸藥廠驚天爆炸 19人下落不明

美國田納西州一家炸藥工廠10日清晨發生猛烈爆炸，整棟建築被夷為平地，造成19人死亡或失蹤。這起「大規模爆炸」威力驚人，甚至有住在約34公里外的居民表示，自己被巨響驚醒，一度以為是閃電擊中房屋。

CNN報導，事故地點位於納許維爾西南方約一小時車程的希克曼郡與漢弗萊斯郡交界，生產軍事及拆除用炸藥的精準能源系統公司（Accurate Energetic Systems）廠房。方圓約24公里內都能感受到震波，現場化為焦黑廢墟，扭曲的車輛散落各處，碎片覆蓋面積超過1.3平方公里。

漢弗萊斯郡警長戴維斯（Chris Davis）表示，爆炸發生在當地時間早上7時45分左右，是一起「毀滅性的爆炸」，所幸救援人員稍後已成功控制現場。他證實已有死者，但尚未公布確切人數，只透露「目前仍有19人失蹤」。

戴維斯當晚受訪時說：「我希望結果能是好的，但目前仍不確定是否有人受傷或仍被困。」

他告訴記者，爆炸後的現場是「我從警以來見過最具毀滅性的景象」。他激動地說：「這是地獄，對我們以及所有相關的人來說都是地獄。」並表示現場搜救作業將持續到夜間，「我們正在為我們的人努力工作，也希望照顧好我們的家人。我理解有些家庭會生氣，也理解有些人會難過，我們正盡全力處理這件事。」

目前爆炸原因尚待釐清，聯邦調查局（FBI）已加入調查，戴維斯坦言短期內不太可能有明確答案，同時預估必須在現場駐守好幾天。

希克曼郡郡長貝茨（Jim Bates）指出，該工廠約有80名員工，但爆炸發生時建築內有多少人仍不清楚。他表示，廠區其中一棟建築被「完全摧毀」。他說：「看到這一幕真的令人震驚。」並補充說：「這將是一場可能持續數天的調查，這家工廠不僅生產軍用炸藥，也製造道路施工等用途的爆破炸藥。」