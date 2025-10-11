快訊

男違規回轉撞倒機車騎士受傷…跑回家「上大號」 肇逃這原因判無罪

南美洲德雷克海峽發生規模7.8強震 引發海嘯警報

國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

聽新聞
0:00 / 0:00

稱川習會尚未取消 川普：看接下來會發生什麼事？

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

針對中國祭出出口管制禁令，美國總統川普10日回應表示，預計11月起向中國額外課徵100%的關稅；川普10日表示，他沒有取消川習會，現在仍預期會在APEC峰會上與中國國家主席習近平見面。

至於有媒體詢問說，如果中國做出讓步，美國是否也會撤回關稅？川普說，這要看接下來會發生什麼事情，這也是為什麼他把日期訂在11月1日。

中國商務部日前宣布稀土管制新禁令，內容指出，凡含有源自中國的稀土超過0.1%，或使用中國提煉、磁鐵製造技術的海外出口商，都必須取得出口許可證。

川普10日指出，中國在貿易上採取非常激進的立場，指中國預計11月起展開大規模的出口控管，幾乎涵蓋中國生產的所有產品，甚至有些根本非中國製造。

川普說，基於中國採取的立場，美國將自11月起在既有的關稅之上，額外課徵中國100%的關稅。

眼看美中關稅戰可以能再起，是否影響到預定在APEC峰會中舉行的川習會？川普10日受訪時說，他沒有取消會面，但他現在不確定兩人還會不會見面；川普說，他仍預定出席APEC峰會，所以川普預料他們還是會見面。

川普並表示，中國祭出的政策讓大家都感到意外，簡直是出乎意料，且大家事前都不知情。

有媒體問說，如果中國做出退讓，取消出口管制，美國是否也會取消新宣布的對中關稅？川普說，這要看接下來會發生什麼事情，這也是為什麼川普把關稅日期訂在11月1日。

川普說，他與習近平的關係很好，沒想到中國卻這麼做；川普說，這並非美國引起的，美國只是做出回應；川普說，中國不只是瞄準美國，他們瞄準的是全世界。

川普也說，除了關稅和管制關鍵軟體之外，美國對中還有很多手段，包括管制飛機、飛機零件出口等。

川習會

延伸閱讀

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

川普：已無理由在APEC與習近平會面 要大幅提高對中國的關稅 道瓊翻黑重挫500點

就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

相關新聞

稱川習會尚未取消 川普：看接下來會發生什麼事？

針對中國祭出出口管制禁令，美國總統川普10日回應表示，預計11月起向中國額外課徵100%的關稅；川普10日表示，他沒有取...

外交官愛上中共官員女兒 美國務院：他為愛違抗政府

一名美國外交官日前傳出因與中國公民談戀愛遭到美國國務院解雇，國務院證實此事，指經過美國總統川普審查並核准後，國務院正式將...

梅蘭妮亞重返白宮 再戰「聖誕節風波」

美國第一夫人梅蘭妮亞著手準備聖誕節，重返白宮後迎來首個重大節日季節。

哥哥帶槍回家 紐約11歲男童把玩走火爆頭身亡　

美國紐約州日前發生一起驚人槍擊意外。一名男童疑似拿到槍枝把玩，在過程中不小心擦槍走火，結果導致自己爆頭身亡。

「沒說謝謝」釀殺機！德州女子好心開門 遭對方連開三槍斃命

美國德州達拉斯（Dallas）日前發生一起震驚社會的悲劇，一名女子在賣場幫其他客人開門，卻因對方沒有說謝謝起了口角。想不到對方被惹怒後不肯善罷干休，一路跟隨女子到停車場，當場開槍將女子擊斃。

準備赴軍事醫院例行健檢 川普稱身心狀況極佳

79歲的美國總統川普（Donald Trump）預計今天稍後赴一家軍事醫院進行今年第2次例行健康檢查，這位美國史上最高齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。