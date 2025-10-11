稱川習會尚未取消 川普：看接下來會發生什麼事？

針對中國祭出出口管制禁令，美國總統川普10日回應表示，預計11月起向中國額外課徵100%的關稅；川普10日表示，他沒有取消川習會，現在仍預期會在APEC峰會上與中國國家主席習近平見面。

至於有媒體詢問說，如果中國做出讓步，美國是否也會撤回關稅？川普說，這要看接下來會發生什麼事情，這也是為什麼他把日期訂在11月1日。

中國商務部日前宣布稀土管制新禁令，內容指出，凡含有源自中國的稀土超過0.1%，或使用中國提煉、磁鐵製造技術的海外出口商，都必須取得出口許可證。

川普10日指出，中國在貿易上採取非常激進的立場，指中國預計11月起展開大規模的出口控管，幾乎涵蓋中國生產的所有產品，甚至有些根本非中國製造。

川普說，基於中國採取的立場，美國將自11月起在既有的關稅之上，額外課徵中國100%的關稅。

眼看美中關稅戰可以能再起，是否影響到預定在APEC峰會中舉行的川習會？川普10日受訪時說，他沒有取消會面，但他現在不確定兩人還會不會見面；川普說，他仍預定出席APEC峰會，所以川普預料他們還是會見面。

川普並表示，中國祭出的政策讓大家都感到意外，簡直是出乎意料，且大家事前都不知情。

有媒體問說，如果中國做出退讓，取消出口管制，美國是否也會取消新宣布的對中關稅？川普說，這要看接下來會發生什麼事情，這也是為什麼川普把關稅日期訂在11月1日。

川普說，他與習近平的關係很好，沒想到中國卻這麼做；川普說，這並非美國引起的，美國只是做出回應；川普說，中國不只是瞄準美國，他們瞄準的是全世界。

川普也說，除了關稅和管制關鍵軟體之外，美國對中還有很多手段，包括管制飛機、飛機零件出口等。