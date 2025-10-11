諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮轉發：川普是和平總統
挪威諾貝爾委員會10日宣布，2025年諾貝爾和平獎得主為委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），不過馬查多將這獎項獻給委內瑞拉人民和美國總統川普；美國白宮10日也在官方X平台上轉發這則新聞，稱川普是「和平總統」（President of Peace）。
川普自上任以來，稱自己希望成為和平使者，並協調多國和談，近期也促成以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成第一階段和平計畫；川普多次表態認為自己應該獲得諾貝爾和平獎。
不過挪威諾貝爾委員會10日揭曉諾貝爾和平獎得獎人，得獎人並非川普。
馬查多獲獎後發文表示，這份獎項認知到委內瑞拉的奮鬥，激勵到委內瑞拉人完成征服、得到自由的任務；馬查多說，他們今日正準備迎接勝利，並稱委內瑞拉比往昔更加依靠川普、美國人民、中美洲人民和民主的支持。
馬查多說，她把諾貝爾和平獎獻給遭受到苦難的委內瑞拉人民和川普，感謝川普對他們動機的堅定支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言