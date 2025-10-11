美政府關門危機升級 白宮：已大規模解雇聯邦員工

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）為終結聯邦政府停擺危機，升高施壓在野民主黨；白宮今天宣布，已經開始大規模解雇聯邦員工。

美國聯邦政府斷炊危機即將邁入第3週，卻看不到任何緩解跡象。白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）在社群媒體貼文證實，行政當局說到做到，開始解雇部分被迫休假的75萬名公務員。

白宮管理及預算局告訴法新社說解雇人數將「相當可觀」，但並未提供確切人數，也沒說明哪個部門影響最大。

川普一再強調，他認為裁員是升高施壓民主黨的手段之一。而幾天前，川普剛說他會與伏特開會，釐清哪些機關「是他建議應予刪減」，並討論「裁撤措施是暫時性或永久性」。

聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）雙雙斥川普的裁員威脅是恐嚇手段，並表示大規模裁員行動在法庭上站不住腳。

而對保住飯碗的公務員來說，只要聯邦政府停擺危機一天未解，無薪假的困境就會持續下去。這次的斷炊危機預計將延續至少到下週中期。

雪上加霜的是，現役130萬美國軍人預計將於10月15日首次無法領到薪水。在美國現代史上，沒有一次政府停擺曾發生過這種情況。

美國國會朝野兩黨未能於9月30日子夜前，就川普政府提出的預算案達成共識，導致聯邦政府多個非必要部門自10月1日凌晨零時起陷入停擺。

癥結在於共和黨拒絕在法案中納入針對即將到期醫療補助的條款，而這些補助攸關2400萬美國民眾是否負擔得起健保。

停擺恐持續延長之下，部分議員呼籲川普介入打破僵局，但川普近來大多聚焦在加薩停火協議及派遣聯邦部隊在芝加哥和波特蘭等民主黨主政的城市執行大規模驅逐行動。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯說：「川普有時間打高爾夫，卻沒空協商一項跨黨派協議來重啟政府…而眾院共和黨人還休會3週。」

川普 美國 民主黨

延伸閱讀

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

再接再厲？川普無緣諾貝爾和平獎 賴總統聽問題尷尬一笑快步離開

準備赴軍事醫院例行健檢 川普稱身心狀況極佳

相關新聞

外交官愛上中共官員女兒 美國務院：他為愛違抗政府

一名美國外交官日前傳出因與中國公民談戀愛遭到美國國務院解雇，國務院證實此事，指經過美國總統川普審查並核准後，國務院正式將...

哥哥帶槍回家 紐約11歲男童把玩走火爆頭身亡　

美國紐約州日前發生一起驚人槍擊意外。一名男童疑似拿到槍枝把玩，在過程中不小心擦槍走火，結果導致自己爆頭身亡。

「沒說謝謝」釀殺機！德州女子好心開門 遭對方連開三槍斃命

美國德州達拉斯（Dallas）日前發生一起震驚社會的悲劇，一名女子在賣場幫其他客人開門，卻因對方沒有說謝謝起了口角。想不到對方被惹怒後不肯善罷干休，一路跟隨女子到停車場，當場開槍將女子擊斃。

準備赴軍事醫院例行健檢 川普稱身心狀況極佳

79歲的美國總統川普（Donald Trump）預計今天稍後赴一家軍事醫院進行今年第2次例行健康檢查，這位美國史上最高齡...

紐約市開告！社群巨頭遭控設計「上癮機制」 助長青少年心理危機

紐約市政府近期向社群媒體宣戰，為各界投下一枚震撼彈。紐約市政府日前正式向法院提起訴訟，指控臉書、Google、Snapchat、TikTok等社群媒體平台，透過設計讓人上癮的功能，讓青少年陷入心理健康危機。

新加坡、紐西蘭簽署全面戰略夥伴協議

新加坡與紐西蘭今（10）日簽署全面戰略夥伴協議（CSP），進一步強化彼此在貿易、國安、糧食安全、創新與供應鏈韌性等領域的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。