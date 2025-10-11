美國田納西州炸藥廠發生爆炸　據報多人死亡失蹤

美國田納西州一家製造炸藥的工廠今天發生致命爆炸，緊急救援人員趕赴現場處理，當局呼籲民眾遠離事發地點，據報多人死亡和失蹤。

田納西州希克曼郡（Hickman County）警長辦公室在臉書發文指出，「我們可以確認，位於巴克斯諾特（Bucksnort）地區的炸藥工廠Accurate EnergeticSystems發生爆炸事故。」

警長辦公室表示，「緊急救援人員目前已在現場處理。請民眾避開這個地區，讓救援人員能順利執行任務。」

希克曼郡長辦公室告訴法新社，目前無法立即確認是否有人死亡及爆炸原因。

不過根據美國媒體報導，韓福瑞斯郡（HumphreysCounty）警長戴維斯（Chris Davis）說，爆炸造成「數人死亡」，另有多人失蹤。

國家廣播公司新聞網（NBC News）引述戴維斯報導：「目前仍有數人下落不明。我們正盡量顧及家屬心情。我們可以確認，確實有數人已經喪生。」

Accurate Energetic Systems是一家成立於1980年的炸藥製造公司，目前尚未回覆法新社的置評請求。