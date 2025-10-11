外交官愛上中共官員女兒 美國務院：他為愛違抗政府

一名美國外交官日前傳出因與中國公民談戀愛遭到美國國務院解雇，國務院證實此事，指經過美國總統川普審查並核准後，國務院正式將該名外交官開除；國務院表示，該中國公民與中國共產黨有連結。

國務院也指出，外交官坦承隱瞞，未向國務院通報是「為了愛情為違抗政府」。

美國記者歐基夫（James O'Keefe）日前在社群媒體上指出外交官丹尼爾·崔（Daniel Choi）在密錄的攝影機前坦承隱瞞與中共高級官員之女的關係。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）證實說，一名外交官在經過川普審查並核准之後，由國務院正式解雇該員；皮戈特指出，該員承認與隱瞞與一名中國公民的戀愛關係，且該中國公民與中國共產黨有連結。

皮戈特指出，國務院解雇該名外交官，符合川普簽署的「EO 14211」行政命令；國務院在國務卿魯比歐的領導之下，會對任何破壞國家安全的人員「零容忍」。

國務院發言人也指出，該名外交管在鏡頭前承認隱瞞他與中國公民的戀愛關係，並稱對方有可能是一名間諜；該外交官指出，對方的父親就是中國共產黨。

國務院發言人說，該名外交官應該向國務院的安全官員通報，但他說，「我為了愛情違抗政府」。