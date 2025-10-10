哥哥帶槍回家 紐約11歲男童把玩走火爆頭身亡　

美國紐約州日前發生一起驚人槍擊意外。一名男童疑似拿到槍枝把玩，在過程中不小心擦槍走火，結果導致自己爆頭身亡。

據《ABC 7》報導，這起事間發生在10月9日，當地時間上午8點左右。11歲男童的哥哥拿到槍枝，和弟弟一起把玩，結果弟弟在過程中不小心扣動板機，子彈貫穿自己頭部當場身亡。

事件發生以後，男童母親質問哥哥槍枝來源，由於哥哥受到極大驚嚇，還帶著槍跑離現場，附近學區因此一度陷入封鎖停課狀態。

這起悲劇震驚當地社群，男童的鄰居布朗（Harold Brown）表示，他們全家都因此感到無比悲痛。「我的孩子都和他們玩在一起，他來過我家，我認識他，這真的很令人難過。」

布朗說，這名11歲男童其實就只是個孩子，他常和布朗的孩子一起打籃球、玩蹦床，「就只是做11歲孩子會做的事。」布朗表示，社區的人會特別關心男童的哥哥和媽媽，失去男童對所有人來說都是很難受的事。

目前，警方正在對這起槍擊事件進行調查。