「沒說謝謝」釀殺機！德州女子好心開門 遭對方連開三槍斃命

美國德州達拉斯（Dallas）日前發生一起震驚社會的悲劇，一名女子在賣場幫其他客人開門，卻因對方沒有說謝謝起了口角。想不到對方被惹怒後不肯善罷干休，一路跟隨女子到停車場，當場開槍將女子擊斃。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，10月7日當地時間下午一點左右，41歲的辛普森（Cecilia Simpson）在一家賣場替22歲的漢普頓（Keona Zachyua Hampton）扶住大門。雖然本來是一個善意的舉動，漢普頓卻沒有道謝，讓辛普森不滿抱怨。

兩人當下就立刻發生衝突，辛普森罵完漢普頓便帶著女兒駕車離開。沒想到兩人前往另一家寵物店，漢普頓也正好去到那裡，衝突又再次發生。中間雖然漢普頓曾經離開店家，但她又折返和辛普森繼續爭執。辛普森告訴店員漢普頓跟蹤她們，漢普頓氣得向辛普森的車輛丟瓶子。

衝突越演越烈，兩人爆發肢體暴力，漢普頓突然掏出手槍，對著辛普森連開三槍。一名全程目擊事件的護理師告訴當地媒體，她聽到漢普頓向對方嗆聲說：「出來！我們去外面解決！在外面打一架！」辛普森母女則一直叫她離開。倆人本來上車希望能減緩衝突，但漢普頓就是不肯放棄，在扭打過程中掏槍殺人。

目擊的護理師表示，雖然她在急救人員到場前就一直努力做心肺復甦術，還是無法挽回辛普森的性命。辛普森的女兒當場崩潰，不停哭喊。漢普頓則趁亂逃離，後來在路上被警察攔檢逮捕。

漢普頓向警方辯稱，自己是因為肢體衝突必須自保才開槍，但警方還在做進一步調查。目前她被關押在監獄並以謀殺罪起訴，仍需等待法庭判決出爐才知道後續刑責。