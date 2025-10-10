準備赴軍事醫院例行健檢 川普稱身心狀況極佳

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。路透
79歲的美國總統川普（Donald Trump）預計今天稍後赴一家軍事醫院進行今年第2次例行健康檢查，這位美國史上最高齡的在位民選總統受訪時表示自己「身心狀況極佳」。

法新社報導，川普預計稍後在華盛頓近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National MilitaryMedical Center）對駐軍發表談話，隨後進行年度例行健檢

川普這次健檢與上一次白宮公布他罹患慢性靜脈功能不全症狀僅相距3個月，當時外界對川普右手常見瘀青與腿部腫脹一事頻傳揣測。

白宮本週稍早表示，這次健檢屬於「年度」例行檢查；不過報導指出，川普4月已接受過1次年度體檢。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室受訪時說，他將進行「某種形式的半年一度健檢」。

川普強調：「我現在狀況很好，但會讓大家知道。如果有問題我會坦白說。不過，至今沒有遇到困難…我覺得身心狀況極佳。」

川普 健檢 白宮

