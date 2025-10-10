快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

新加坡、紐西蘭簽署全面戰略夥伴協議

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡總理黃循財（右）與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）去年11月參加亞太經合會（APEC）峰會。 美聯社
新加坡總理黃循財（右）與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）去年11月參加亞太經合會（APEC）峰會。 美聯社

新加坡紐西蘭今（10）日簽署全面戰略夥伴協議（CSP），進一步強化彼此在貿易、國安、糧食安全、創新與供應鏈韌性等領域的合作，成為在美國總統川普大規模加徵關稅後，各國競相共組貿易同盟的最新案例。

星紐兩國建交60年，25年前就已簽下雙邊自由貿易協定，2019年時將經貿協議升級至增強夥伴關係協議，現在又再提高到戰略夥伴層次，涵蓋更多面向的合作。

新加坡總理黃循財說，2019年的夥伴協議簽署後，兩國迄今已完成超過40件合作案，CSP協議將能看到雙方一起追求更具雄心、更有創新精神的方案。兩國今後將每年舉行領袖會議制定合作方針，深化在投資與資本市場的合作，並打造糧食安全的戰略關係。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）則是提到，「新加坡是紐西蘭最密切的夥伴之一，同為小國，並肩合作很重要，齊力保持貿易開放、強化安全、捍衛法治」。他說，藉由CSP協議，兩國的合作擴及供應鏈韌性、數位貿易、氣候變遷、海事安全等領域。

兩國在CSP之下，也將擴大國家安全方面的合作，項目包括資訊安全、新興科技。針對必要物資的供應交易，現也正式在協議中規定。這類承諾醫藥等必要物資供應，在危機時期也不設限的安排，始於新冠疫情爆發時，兩國之間仍保持航空貨運不斷。

在川普對全球發動關稅戰後，各大經濟體都競相締結新的貿易同盟，例如歐盟推動與南方共同市場、加拿大的貿易協商，並且探討強化和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的合作。紐西蘭和印度也重啟停滯十年之久的貿易協商，阿拉伯聯合大公國更在1月單日就簽署三項貿易協議。

紐西蘭 新加坡 戰略

延伸閱讀

紐西蘭降息2碼 紐元重貶

紐西蘭海域升溫快全球34% 沿海居民面臨風險

「需求很急很快啊！」聯電50億美元擴廠新加坡竹科 打造非中非台新模式

美景被低估？台灣「隱藏秘境」外國人驚呼天堂 網揭少人造訪真相

相關新聞

場景太逼真？婦人玩迪士尼鬼屋「被嚇死」 園方急救仍回天乏術

安那翰市政府發言人補充，目前沒有跡象顯示該設施出現任何操作故障，且已重新開放供遊客搭乘。

新加坡、紐西蘭簽署全面戰略夥伴協議

新加坡與紐西蘭今（10）日簽署全面戰略夥伴協議（CSP），進一步強化彼此在貿易、國安、糧食安全、創新與供應鏈韌性等領域的...

隱瞞與中國女子戀情 美外交官違反國務院禁令被開除

美國官方通報，一名美國外交人員因為隱瞞與一名中國女子的戀情而被開除；該女子和中國共產黨有直接聯繫。美國政府今年稍早已宣布...

川普眼中釘…繼FBI前局長柯米後 紐約州檢察長詹樂霞也遭起訴

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)9日被控銀行詐欺罪遭起訴，她不僅是川普總統的政敵，甚至被視為眼中釘，而今...

川普派兵伊州受挫…芝加哥聯邦法官核准臨時禁制令

芝加哥與波特蘭兩地法庭9日均就川普總統派遣國民兵事件進行聽證。芝加哥聯邦法官派瑞(April Perry)核准臨時禁制令...

輝達和AMD面臨新限制！美參院通過法案 要求AI晶片優先供貨美企

美國聯邦參議院9日通過一項法案，包含要求先進人工智慧（AI）晶片製造商輝達（Nvidia）和超微（AMD）在供貨給中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。