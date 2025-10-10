新加坡、紐西蘭簽署全面戰略夥伴協議

新加坡與紐西蘭今（10）日簽署全面戰略夥伴協議（CSP），進一步強化彼此在貿易、國安、糧食安全、創新與供應鏈韌性等領域的合作，成為在美國總統川普大規模加徵關稅後，各國競相共組貿易同盟的最新案例。

星紐兩國建交60年，25年前就已簽下雙邊自由貿易協定，2019年時將經貿協議升級至增強夥伴關係協議，現在又再提高到戰略夥伴層次，涵蓋更多面向的合作。

新加坡總理黃循財說，2019年的夥伴協議簽署後，兩國迄今已完成超過40件合作案，CSP協議將能看到雙方一起追求更具雄心、更有創新精神的方案。兩國今後將每年舉行領袖會議制定合作方針，深化在投資與資本市場的合作，並打造糧食安全的戰略關係。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）則是提到，「新加坡是紐西蘭最密切的夥伴之一，同為小國，並肩合作很重要，齊力保持貿易開放、強化安全、捍衛法治」。他說，藉由CSP協議，兩國的合作擴及供應鏈韌性、數位貿易、氣候變遷、海事安全等領域。

兩國在CSP之下，也將擴大國家安全方面的合作，項目包括資訊安全、新興科技。針對必要物資的供應交易，現也正式在協議中規定。這類承諾醫藥等必要物資供應，在危機時期也不設限的安排，始於新冠疫情爆發時，兩國之間仍保持航空貨運不斷。

在川普對全球發動關稅戰後，各大經濟體都競相締結新的貿易同盟，例如歐盟推動與南方共同市場、加拿大的貿易協商，並且探討強化和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的合作。紐西蘭和印度也重啟停滯十年之久的貿易協商，阿拉伯聯合大公國更在1月單日就簽署三項貿易協議。