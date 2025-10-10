輝達和AMD面臨新限制！美參院通過法案 要求AI晶片優先供貨美企
美國聯邦參議院9日通過一項法案，包含要求先進人工智慧（AI）晶片製造商輝達（Nvidia）和超微（AMD）在供貨給中國大陸之前，須先確保美國公司能優先取得這些晶片。試圖阻止這項措施的晶片業將寄望，參院與眾院接下來協商的折衷版法案能排除這項條款。
參議院以77票支持對20票反對，輕鬆通過規模9,247億美元的2026年度國防授權法案（NOAA），裡面包含AI晶片的出口管制條款。
這項條款主要提案人、共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）表示，這項法案是要支撐美國在先進產業的競爭力，並且抑制向中國大陸和其他外國對手的出口。民主黨籍的共同提案人華倫（Elizabeth Warren）也說，參議院的行動確保了美國的小企業和新創公司等客戶，在購買最新AI晶片時，不必排在中國大陸科技巨頭後面。
不過，這個條款最後能否成為法律還不明朗，因為眾院9月已通過自家版本的國防授權法，不未包含出口管制條款，因此兩院現在必須協商出一個折衷法案，最後仍可能不會納入出口管制條款。美國科技業領袖和團體已公開批評這項法案，主張會限制競爭並削弱創新。
