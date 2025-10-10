場景太逼真？婦人玩迪士尼鬼屋「被嚇死」 園方急救仍回天乏術
美國加州迪士尼驚傳死亡意外，一名60多歲的女遊客，在搭乘鬼屋設施遊玩時，疑似承受不了巨大驚嚇，突然心臟病發倒地，儘管園區人員立即進行心肺復甦術（CPR），但送醫後仍宣告死亡。
根據《NBC》報導，該事件發生於6日下午約6點半，一名60多歲女遊客，在搭乘迪士尼樂園內鬼屋遊樂設施時，發生緊急醫療狀況，被發現時已失去意識。在醫護人員抵達現場前，園區人員持續為女遊客實施CPR，後來由醫護人員接手並緊急送往醫院，然而該女子送醫後仍被宣告死亡。
警方表示，出於對死者家屬的尊重，將不會透露死者身分以及更多細節。根據迪士尼官網介紹，鬼屋屬於緩慢移動的經典遊樂設施，雖包含些許驚悚場景，但設計適合親子同遊，幽靈角色也都是友善設定，園方強調安全性良好。
安那翰市府發言人表示，初步研判這起事件屬於「醫療突發事件」，沒有跡象顯示該設施出現任何操作故障，目前已重新開放供遊客搭乘，並再次向死者家屬表達慰問。
