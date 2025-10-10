美國將向芬蘭購買11艘破冰船 抗衡中俄北極勢力

美國總統川普與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）今天達成協議，美國海岸防衛隊將採購多達11艘破冰船，以強化美國在北極區的國家安全。

路透社報導，川普今年1月重新掌權以來，他與史塔布建立起友好關係。他們3月在佛州川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤並一起打高爾夫球。

兩位領袖這次批准一項破冰船合作備忘錄，為美國海岸防衛隊與芬蘭企業之間的商業合作奠下基礎。

根據協議，芬蘭將在本國造船廠建造4艘「北極安全巡邏艇」（Arctic Security Cutters），之後美國將利用芬蘭的專業技術，在美國造船廠再建造多達7艘同型巡邏艇。

川普在白宮橢圓形辦公室與史塔布並肩而坐，他說：「我們買的是世界上最好的破冰船，而芬蘭以製造破冰船聞名。」

史塔布則稱這是川普的「重大戰略決策」，並表示「大家都知道北極具有重大的戰略意義」。

白宮官員指出，這11艘新的北極安全巡邏艇屬於中型破冰船，預估總價值約61億美元（約新台幣1865億元）。

川普還表示，如果俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）下令攻擊芬蘭，美國作為北約（NATO）盟友將會保衛芬蘭，但他說：「我不認為他會那麼做。」

史塔布就俄羅斯對芬蘭的短期威脅輕描淡寫，他告訴路透社，莫斯科「並非迫切的軍事威脅」。

俄羅斯目前擁有約40艘破冰船，遠超越其他國家，讓俄羅斯在北極區具有顯著優勢。

川普主張美國應建造多達40艘新破冰船，以強化北極防務，抗衡中國與俄羅斯在此區域日益擴增的影響力。