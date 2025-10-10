川普擬禁中航經俄領空飛美 保障美民航公平競爭

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普政府今天提議下令，將禁止中國航班在往返美國時飛越俄羅斯領空，理由是中國航班將因此省油、省時，不利美國航空業者競爭 。

美國航空業者長期以來批評現行政策，即允許中國航空公司航班飛越俄羅斯領空，認為這讓中國班機縮短飛行時間、節省燃油消耗，以及降低營運成本，形成不公平競爭。

美國運輸部說，「為平衡兩國航空公司之間的競爭差距」，所以提議禁止往返美中兩地的中國航班利用俄羅斯領空。

對此提議，中國駐美大使館與航業公會「美國航空協會」（Airlines for America）均未立即回覆路透社置評要求。

「美國航空協會」代表美國航空（AmericanAirlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）等往返美中兩地的主要航空業者 。

自從俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後，華府於同年3月禁止俄國航班進入美國領空作為制裁；俄方則採報復手段，禁止美國及多國航空公司飛越俄領空。

美運輸部這項新提議可能影響中國國際航空（AirChina）、中國東方航空（China Eastern）、廈門航空（Xiamen Airlines）及中國南方航空（China Southern）的飛美航班。

美國航空 航班 俄羅斯

相關新聞

支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，有58%的美國人認為，總統只有在面對外部威脅時才應出動武裝部隊

川普下戀愛禁令首例！隱瞞與中國女子交往 美國外交人員被開除

美國官方通報，一名美國外交人員因為隱瞞與一名中國大陸女子的戀情而被開除。該女子和中國共產黨有直接聯繫。美國政府今年稍早已...

美財長貝森特拷問Fed候選人 面試考題QE竟與川普寬鬆主張唱反調

美國財政部長貝森特對11位下屆聯準會（Fed）主席候選人的拷問已在7日結束，面談重點之一，竟與總統川普的貨幣政策意向唱反...

川普政府起訴 FBI前局長柯米出庭拒認罪

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)遭司法部以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴，柯米...

川普：芝加哥市長、伊利諾州長沒保護ICE官員「該關進監獄」

川普總統8日呼籲關押芝加哥市長強生 (Brandon Johnson)與伊利諾伊州州長普立茲克(J.B. Pritzke...

法案闖參院6敗 美國聯邦政府續關門

國會參院8日第六度未能通過兩黨版本的短期政府撥款法案，聯邦政府停擺進入第八天仍無任何進展，只能繼續關門。

