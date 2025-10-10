川普擬禁中航經俄領空飛美 保障美民航公平競爭
美國總統川普政府今天提議下令，將禁止中國航班在往返美國時飛越俄羅斯領空，理由是中國航班將因此省油、省時，不利美國航空業者競爭 。
美國航空業者長期以來批評現行政策，即允許中國航空公司航班飛越俄羅斯領空，認為這讓中國班機縮短飛行時間、節省燃油消耗，以及降低營運成本，形成不公平競爭。
美國運輸部說，「為平衡兩國航空公司之間的競爭差距」，所以提議禁止往返美中兩地的中國航班利用俄羅斯領空。
對此提議，中國駐美大使館與航業公會「美國航空協會」（Airlines for America）均未立即回覆路透社置評要求。
「美國航空協會」代表美國航空（AmericanAirlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）等往返美中兩地的主要航空業者 。
自從俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後，華府於同年3月禁止俄國航班進入美國領空作為制裁；俄方則採報復手段，禁止美國及多國航空公司飛越俄領空。
美運輸部這項新提議可能影響中國國際航空（AirChina）、中國東方航空（China Eastern）、廈門航空（Xiamen Airlines）及中國南方航空（China Southern）的飛美航班。
