聯邦停擺怪誰 民調：兩黨各打50板 川普也應負責

根據路透社與益普索（Ipsos）最新民調，對聯邦政府持續關門，美國民眾認為兩黨都負有責任；他們也擔心，在1/3聯邦員工被迫休無薪假下，政府服務可能受到影響。

目前聯邦政府關門已進入第9天。這項為期5天的全國性民調於7日結束，內容詢問受訪的民眾：對這次政府關門，民主黨、共和黨及總統川普（DonaldTrump）應負多少責任。

調查顯示，67%受訪者認為共和黨應負相當或非常大的責任、63%認為民主黨應承擔同樣責任；而有63%受訪者認為，川普至少要負起「相當的」責任。

這次全美共有1154名成年人參與調查，誤差值為正負3個百分點，結果顯示，民眾對兩黨及川普的責難程度大致相當。

由於國會未能通過新年度聯邦支出法案，政府從10月1日開始停擺。共和、民主兩黨領袖都相互指責對方才是關門的始作俑者。

西維吉尼亞州共和黨聯邦參議員賈斯提斯（JimJustice）表示：「到頭來，受到傷害的是民眾。我們怎麼可能從中獲利？這不是國會角力或兩黨之爭，而是人民真實過活，要依靠我們把事做好。」

雖然目前共和黨在參、眾兩院都占多數，但在參議院，大多數法案都需要總數100席中的60席才能過關 ，因此共和黨仍須仰賴部分民主黨議員的合作。