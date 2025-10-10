美外交官為愛隱瞞與「涉中共」女子交往 遭解僱

美國國務院今天對中央社證實，一名美國外交官坦承曾隱瞞與一名已知和中共有關聯的中國公民戀愛，經川普審查並核准後，國務卿盧比歐已正式將他解僱。

這起事件先由美國調查記者歐基夫（JamesO'Keefe）在社群媒體上披露，指外交官丹尼爾·崔（Daniel Choi）在密錄的攝影機前坦承隱瞞與中共高級官員之女的關係。

美國國務院一名發言人下午表示，這項解僱決定符合總統川普簽署的行政命令，內容重申他對美國外交政策的憲法權限，以及國務院執行總統指令的職責。

「在國務卿盧比歐（Marco Rubio）的領導下，我們將對任何被發現破壞我國國家安全的員工採取零容忍政策。」

這名發言人說，行政命令第14211號規定：「所有負責執行美國外交政策的官員或僱員，依據憲法第2條，必須在總統的指導與權限下行事。未能忠實執行總統政策，將受到職業紀律處分，包括解職。」

發言人指出，這名外交官坦言他隱瞞這段戀情，並在影片中說，這名女子「可能是間諜」。他還說女子的父親是「徹頭徹尾的共產黨員」。外交官本應向國務院安全部門報告此接觸，但他卻表示自己「為愛而違抗政府」。

因此，盧比歐初步建議總統，這名外交官的行為或表現足以構成免職理由。白宮審查相關事實與情況後，准許盧比歐執行擬議的處分。

「據我們所知，這是行政命令第14211號下首起對外交官問責的案例。」

歐基夫今年8月在社群媒體X公布這段密錄影片，畫面顯示丹尼爾·崔在一間餐廳裡對其他人說，「無論如何，我都應該報告我對她的了解，但我一直認為這有點不公平」。