快訊

獨／鏟子超人真的會飛！新加坡人自購機票來救災：台灣是第二個家

國慶大會流程一次看！威廉波特冠軍隊亮相、雷虎5機衝場

諾貝爾和平獎揭曉在即！川普：歐巴馬什麼也沒做就得獎了

美外交官為愛隱瞞與「涉中共」女子交往 遭解僱

中央社／ 華盛頓9日專電

美國國務院今天對中央社證實，一名美國外交官坦承曾隱瞞與一名已知和中共有關聯的中國公民戀愛，經川普審查並核准後，國務卿盧比歐已正式將他解僱。

這起事件先由美國調查記者歐基夫（JamesO'Keefe）在社群媒體上披露，指外交官丹尼爾·崔（Daniel Choi）在密錄的攝影機前坦承隱瞞與中共高級官員之女的關係。

美國國務院一名發言人下午表示，這項解僱決定符合總統川普簽署的行政命令，內容重申他對美國外交政策的憲法權限，以及國務院執行總統指令的職責。

「在國務卿盧比歐（Marco Rubio）的領導下，我們將對任何被發現破壞我國國家安全的員工採取零容忍政策。」

這名發言人說，行政命令第14211號規定：「所有負責執行美國外交政策的官員或僱員，依據憲法第2條，必須在總統的指導與權限下行事。未能忠實執行總統政策，將受到職業紀律處分，包括解職。」

發言人指出，這名外交官坦言他隱瞞這段戀情，並在影片中說，這名女子「可能是間諜」。他還說女子的父親是「徹頭徹尾的共產黨員」。外交官本應向國務院安全部門報告此接觸，但他卻表示自己「為愛而違抗政府」。

因此，盧比歐初步建議總統，這名外交官的行為或表現足以構成免職理由。白宮審查相關事實與情況後，准許盧比歐執行擬議的處分。

「據我們所知，這是行政命令第14211號下首起對外交官問責的案例。」

歐基夫今年8月在社群媒體X公布這段密錄影片，畫面顯示丹尼爾·崔在一間餐廳裡對其他人說，「無論如何，我都應該報告我對她的了解，但我一直認為這有點不公平」。

外交官 美國 盧比歐

延伸閱讀

加薩戰爭2週年 全球多地爆挺巴示威

以哈談判進行中 川普稱「進展順利」 魯比歐籲以軍停止轟炸

哈瑪斯答應部分條件 川普急盼落實停火

川普：加薩停火談判將進行數日 盧比歐籲以軍暫停轟炸

相關新聞

和平獎得主早在以哈停火前決定 挪威做好「川普報復」心理準備

2025年諾貝爾和平獎得主將於台灣時間10日下午揭曉，負責評選的挪威諾貝爾委員會於前一天就明確表示，早在6日就已做出決定...

支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，有58%的美國人認為，總統只有在面對外部威脅時才應出動武裝部隊

川普下戀愛禁令首例！隱瞞與中國女子交往 美國外交人員被開除

美國官方通報，一名美國外交人員因為隱瞞與一名中國大陸女子的戀情而被開除。該女子和中國共產黨有直接聯繫。美國政府今年稍早已...

美財長貝森特拷問Fed候選人 面試考題QE竟與川普寬鬆主張唱反調

美國財政部長貝森特對11位下屆聯準會（Fed）主席候選人的拷問已在7日結束，面談重點之一，竟與總統川普的貨幣政策意向唱反...

川普政府起訴 FBI前局長柯米出庭拒認罪

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)遭司法部以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴，柯米...

川普：芝加哥市長、伊利諾州長沒保護ICE官員「該關進監獄」

川普總統8日呼籲關押芝加哥市長強生 (Brandon Johnson)與伊利諾伊州州長普立茲克(J.B. Pritzke...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。