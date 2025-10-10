涉銀行詐欺 紐約州檢察長詹樂霞遭起訴

快訊

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

知情人士表示，美國總統川普長期政敵紐約州檢察長詹樂霞今天因涉嫌銀行詐欺被起訴，此舉反映現任政府試圖利用公權力來對付那些曾調查川普或公開反對他政策的人。

路透社報導，由維吉尼亞東區聯邦地區法院（Eastern District of Virginia）大陪審團提出的起訴細節尚不清楚。美國司法部此前已針對她涉及的抵押貸款詐欺指控展開調查。

詹樂霞（Letitia James）的律師和她辦公室的代表都沒有立即回應置評請求。

媒體無法立即聯繫到美國司法部發言人對此事置評。

共和黨籍的川普在2021年卸任後面臨大量法律訴訟，他將報復作為競選連任的主軸之一。川普不斷在社群平台和政治造勢活動中攻擊詹樂霞，稱她為政黨對手。

在詹樂霞被起訴之前，維吉尼亞大陪審團9月25日曾起訴前聯邦調查局（FBI）局長柯米（JamesComey），指控他作不實陳述並妨礙國會調查，柯米昨天表示不認罪。川普經常抨擊柯米處理當年揭露俄羅斯與其2016年競選團隊有聯繫的FBI調查。

詹樂霞是多位民主黨州檢察長中，對川普政府的行動提出訴訟的其中一位。她最為人所知的是在2022年對川普及其家族房地產公司提起的民事詐欺案。該案最終因法官認定川普浮報淨資產以欺騙貸方，對他處以4億5420萬美元（約新台幣144億元）罰款。

