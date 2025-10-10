諾貝爾和平獎明揭曉 川普：歐巴馬什麼也沒做就得獎了

一年一度的諾貝爾和平獎即將在美東時間10日上午5時揭曉，獲得提名的美國總統川普9日說，他不知道自己得獎的機會有多高，但他說，歷史上沒有人能夠擺平8場戰爭；川普也說，美國前總統歐巴馬什麼也沒做就得獎了。

川普9日在白宮與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）見面，雙方針對破冰船達成協議，兩國將共同建造11艘破冰船，其中4艘在芬蘭建造、7艘在美國建造。

川普8日才宣布以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯簽署第一階段的和平計畫，有記者詢問川普自認獲得諾貝爾和平獎的機率有多高？川普說，他不知道；川普說，他之前達成7個和平協議，以哈之間是第8個。

川普表示，他以為會先擺平俄烏戰爭，但川普說，他認為俄烏戰爭終究會達成和平，也認為他們很快就會坐上談判桌。

川普表示，他不知道挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）會不會把獎頒給他，但他知道過去沒有人能夠擺平8場戰爭，更不用說只用9個月的時間；川普表示，他們可以做出任何決定，頒獎或不頒獎給他，他是為了拯救生命。

川普說，歐巴馬當初什麼也沒做就獲得諾貝爾和平獎；歐巴馬除了摧毀美國，什麼也沒做，「他不是一位好總統」；不過川普說，最糟糕的總統還是前總統拜登。