川習會可能談到台灣？ 彭斯：台灣不會是交易籌碼

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前副總統彭斯。記者陳熙文／攝影
美國前副總統彭斯。記者陳熙文／攝影

美國總統川普預計與中國國家主席習近平在APEC峰會會面，美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日表示，台灣不會是美國交易的籌碼，也永遠不該是交易的籌碼，並認為川普在川習會中，會聚焦在開放中國市場。

「台灣安全監控」（Taiwan Security Monitor）9日以「台灣何以重要？」（Why Taiwan Matters）為題舉行座談會，邀清到彭斯發表談話；我駐美代表俞大㵢也出席旁聽。

有報導近期指出，習近平有可能在川習會上要求美國表態反對台獨，甚至有學者認為習近平可能要求美國支持和平統一。

針對美國是否有可能把台灣當作談判籌碼，彭斯說，台灣不會是美國與中國談判的籌碼，也永遠不該是；彭斯說，他有讀到相關報導，指習近平的下屬稱這是有可能達成的協議，但彭斯認為，美國人不可能接受。

不過彭斯分析說，川普非常希望與中國達成貿易協議，尤其美國農民因中國減購美國大豆等農產品，正蒙受很大的傷害，而川普也清楚這件事。

彭斯並表示，中國長年利用開發中國家的身分來得利，但他認為中國已經是已開發國家，是時候該開放他們的市場，並承認國際貿易規則；彭斯相信這會是川習會的重點。

美國 彭斯 川習會

延伸閱讀

川普有意調解泰柬衝突 泰總理喊話柬埔寨需滿足條件

支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

韓媒：川普規劃29日訪韓　可能不會參加APEC

川普官員正討論援引「叛亂法」但暫不動用

相關新聞

川習會可能談到台灣？ 彭斯：台灣不會是交易籌碼

美國總統川普預計與中國國家主席習近平在APEC峰會會面，美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日表示，台灣不會是美國...

以哈達成第一階段和平計畫 川普：人質下周就會獲釋

美國總統川普8日宣布以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯簽署第一階段的和平計畫，他9日指出，這確保所有人質都會獲得釋放，預計下...

和平計畫1階段未見細則 以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

解除武裝以哈仍有分歧 阿拉伯國家：有信心勸哈瑪斯繳械

紐約時報八日引述三位知悉調解者想法的匿名人士報導，部分談判讓加薩終戰的阿拉伯調解者認為，能說服巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除...

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

APEC領袖會議過門不入...傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。