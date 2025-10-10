川習會可能談到台灣？ 彭斯：台灣不會是交易籌碼

美國總統川普預計與中國國家主席習近平在APEC峰會會面，美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日表示，台灣不會是美國交易的籌碼，也永遠不該是交易的籌碼，並認為川普在川習會中，會聚焦在開放中國市場。

「台灣安全監控」（Taiwan Security Monitor）9日以「台灣何以重要？」（Why Taiwan Matters）為題舉行座談會，邀清到彭斯發表談話；我駐美代表俞大㵢也出席旁聽。

有報導近期指出，習近平有可能在川習會上要求美國表態反對台獨，甚至有學者認為習近平可能要求美國支持和平統一。

針對美國是否有可能把台灣當作談判籌碼，彭斯說，台灣不會是美國與中國談判的籌碼，也永遠不該是；彭斯說，他有讀到相關報導，指習近平的下屬稱這是有可能達成的協議，但彭斯認為，美國人不可能接受。

不過彭斯分析說，川普非常希望與中國達成貿易協議，尤其美國農民因中國減購美國大豆等農產品，正蒙受很大的傷害，而川普也清楚這件事。

彭斯並表示，中國長年利用開發中國家的身分來得利，但他認為中國已經是已開發國家，是時候該開放他們的市場，並承認國際貿易規則；彭斯相信這會是川習會的重點。