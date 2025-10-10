紐約市開告！社群巨頭遭控設計「上癮機制」 助長青少年心理危機

紐約市政府近期向社群媒體宣戰，為各界投下一枚震撼彈。紐約市政府日前正式向法院提起訴訟，指控臉書、Google、Snapchat、TikTok等社群媒體平台，透過設計讓人上癮的功能，讓青少年陷入心理健康危機。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約市及當地學校和醫療系統，於10月2日向曼哈頓聯邦法院遞出訴狀。訴狀中向多個社群媒體提告，認為這些企業有「重大過失」，造成「公眾滋擾」。遭到提告的包含臉書和Instagram的母公司Meta、Google與YouTube的母公司Alphabet、Snapchat的母公司Snap，以及TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）。

目前美國有大約2,050起類似的訴訟案例，紐約市是最大的原告，擁有848萬人口，未滿18歲的青少年就有約180萬人。紐約市衛生局局長在今年一月公開批評，認為社群媒體造成「公眾健康危害」。訴狀中指出，這些平台「利用青少年的心理和神經生理學」獲取利潤，讓青少年出現強迫性的使用行為。為了解決青少年的心理問題，市政府、教育機構和醫療機構都必須耗費更多的人力與財力，造成公帑浪費。

訴狀內容提到，紐約有77.3%的高中生每天花三小時（含以上）的螢幕時間，其中女學生的比例更是高達82.1%，造成青少年睡眠不足、缺課等問題。除此之外，訴狀也批評社群造成青少年跟風挑戰效應。2023年開始，就有不少青少年爭相模仿「地鐵衝浪」（Subway Surfing，指爬到行駛中的地鐵車頂或車廂側邊），導致至少16人死亡。

Google發言人卡斯塔涅達（Jose Castaneda）表示，YouTube是串流媒體服務，並非社群網站，訴狀中對YouTube的指控「並非事實」。其他被告則尚未做出任何回應。