快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長貝森特拷問Fed候選人 面試考題QE竟與川普寬鬆主張唱反調

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普表明，希望下任聯準會（Fed）主席必須支持降低借貸成本，財長貝森特（右）最近面談新主席候選人時，則聚焦於昔日Fed祭出一連串量化寬鬆（QE）購債措施刺激經濟的負面影響。美聯社
美國總統川普表明，希望下任聯準會（Fed）主席必須支持降低借貸成本，財長貝森特（右）最近面談新主席候選人時，則聚焦於昔日Fed祭出一連串量化寬鬆（QE）購債措施刺激經濟的負面影響。美聯社

美國財政部長貝森特對11位下屆聯準會Fed）主席候選人的拷問已在7日結束，面談重點之一，竟與總統川普的貨幣政策意向唱反調。

金融時報引述知情人士說法報導，下任Fed主席候選人透露，面試官貝森特拷問他們長達兩小時，焦點包括貝森特最近發表長文批判Fed的三要點：濫用量化寬鬆（QE）購債措施、央行制度應大規模改革，以及Fed悄悄擴權的問題。

現任Fed主席鮑爾任期在2026年5月屆滿，但可留任理事至2028年1月。由於川普催促Fed應把基準利率降到1%，遠低於目前的4%~4.25%，使鮑爾與其同事備受抨擊，加深Fed喪失決策獨立之慮。

但貝森特在面談候選人時，特意聚焦於QE對Fed資產負債表的負面影響與副作用，顯得與川普大舉刺激經濟的主張背道而馳。

貝森特上月在《國際經濟》雜誌發表近6,000字長文，嚴詞批評Fed資產負債表膨脹與央行權力撈過界。多位參與購債計畫的資深Fed官員抱怨，QE儘管推升資產價格、加劇貧富不均，但若非QE，美國失業率恐已躍升並重創窮人。

貝森特對面談過程三緘其口，表示他青睞具有「開放態度」和「向前看」者。

但最後決定權仍在川普。川普已表明，最重要的選擇標準是願意積極降低借貸成本。目前被視為最熱門的人選是前Fed理事華許（Kevin Warsh）、現任理事沃勒（ Christopher Waller），以及白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hasset）。

Fed 貝森特 川普 聯準會 鮑爾 美國

延伸閱讀

韓媒：川普規劃29日訪韓　可能不會參加APEC

川普：芝加哥市長、伊利諾州長沒保護ICE官員「該關進監獄」

接見美國主教 教宗再為移民發聲 關切川普強硬驅逐政策

川普官員正討論援引「叛亂法」但暫不動用

相關新聞

美財長貝森特拷問Fed候選人 面試考題QE竟與川普寬鬆主張唱反調

美國財政部長貝森特對11位下屆聯準會（Fed）主席候選人的拷問已在7日結束，面談重點之一，竟與總統川普的貨幣政策意向唱反...

川普政府起訴 FBI前局長柯米出庭拒認罪

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)遭司法部以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴，柯米...

川普：芝加哥市長、伊利諾州長沒保護ICE官員「該關進監獄」

川普總統8日呼籲關押芝加哥市長強生 (Brandon Johnson)與伊利諾伊州州長普立茲克(J.B. Pritzke...

法案闖參院6敗 美國聯邦政府續關門

國會參院8日第六度未能通過兩黨版本的短期政府撥款法案，聯邦政府停擺進入第八天仍無任何進展，只能繼續關門。

接見美國主教 教宗再為移民發聲 關切川普強硬驅逐政策

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）8日在梵蒂岡接見美國主教時表示，他們應積極回應美國總統川普強硬移民政策...

紐時民調：美國民眾支持遣返無證客 但認為政府手段過頭

紐約時報與謝納學院(Siena University)最新聯合民調指出，川普政府大規模遣返政策推出九個月以來，登記選民普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。