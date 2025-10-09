美財長貝森特拷問Fed候選人 面試考題QE竟與川普寬鬆主張唱反調

美國財政部長貝森特對11位下屆聯準會（Fed）主席候選人的拷問已在7日結束，面談重點之一，竟與總統川普的貨幣政策意向唱反調。

金融時報引述知情人士說法報導，下任Fed主席候選人透露，面試官貝森特拷問他們長達兩小時，焦點包括貝森特最近發表長文批判Fed的三要點：濫用量化寬鬆（QE）購債措施、央行制度應大規模改革，以及Fed悄悄擴權的問題。

現任Fed主席鮑爾任期在2026年5月屆滿，但可留任理事至2028年1月。由於川普催促Fed應把基準利率降到1%，遠低於目前的4%~4.25%，使鮑爾與其同事備受抨擊，加深Fed喪失決策獨立之慮。

但貝森特在面談候選人時，特意聚焦於QE對Fed資產負債表的負面影響與副作用，顯得與川普大舉刺激經濟的主張背道而馳。

貝森特上月在《國際經濟》雜誌發表近6,000字長文，嚴詞批評Fed資產負債表膨脹與央行權力撈過界。多位參與購債計畫的資深Fed官員抱怨，QE儘管推升資產價格、加劇貧富不均，但若非QE，美國失業率恐已躍升並重創窮人。

貝森特對面談過程三緘其口，表示他青睞具有「開放態度」和「向前看」者。

但最後決定權仍在川普。川普已表明，最重要的選擇標準是願意積極降低借貸成本。目前被視為最熱門的人選是前Fed理事華許（Kevin Warsh）、現任理事沃勒（ Christopher Waller），以及白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hasset）。