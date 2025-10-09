支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，有58%的美國人認為，總統只有在面對外部威脅時才應出動武裝部隊。

此結果反映出，總統川普日益頻繁出動國民兵進駐美國城市維持秩序，讓民眾感到不安。

這份從3日持續至7日的民調，也顯示共和黨籍總統川普的支持率下跌至40%，比9月底減少1個百分點。他在處理犯罪問題及美國家庭生活成本方面的評價也有下滑。

約有83%受訪者表示，軍方「應該保持政治中立，不應在國內政策辯論中選邊站」，10%的人則認為軍隊應該開始表態，支持總統的國內政策議程。大約1/5的共和黨人認為，軍方應該在政治辯論中支持總統的立場。

這項民調是在川普向一場罕見的高層軍事會議發表談話後進行。當時他召集來自世界各地數百名將領與海軍上將齊聚維吉尼亞州，聲稱美國正面臨「來自內部的敵人」。

川普持續派遣武裝部隊巡邏由民主黨主政的城市，包括華盛頓特區與洛杉磯。

民主黨領導人指責這些部署出於政治動機，並已在法院對部隊調動提出挑戰。

川普6日揚言，若法院阻止他派兵進城，他將援引18世紀的「暴亂法」（Insurrection Act）來繞過法院限制，強行部署國民兵，即使地方或州政府反對。

根據民調，約有37%受訪者贊同，「無論州長是否反對，任何黨派的總統都應有權將軍隊派遣至各州」，另有48%表示反對。

