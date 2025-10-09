快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

美政府停擺癱瘓航空系統　FAA警告延誤恐持續惡化

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
政府關門導致航空交通混亂與航管員不足。圖為俄勒岡州波特蘭機場的管制台。(路透)
政府關門導致航空交通混亂與航管員不足。圖為俄勒岡州波特蘭機場的管制台。(路透)

美國政府持續停擺，引發外界對航班延誤與員工薪水停發的憂慮日益升高。聯邦參議院今天再度否決結束僵局的撥款提案，使得局勢更加惡化。

法新社報導，民主黨第6次投票阻擋共和黨提出的臨時撥款法案，導致政府部門仍無法重新運作，許多聯邦員工被迫留在家中或無薪工作。

停擺進入第8天後，全美各地主要機場的安檢與安全人員缺勤情況增加，預料機場排隊時間將會更長。

空中交通管制員被視為「必要」的公務人員，仍需在政府停擺期間工作，但愈來愈多的人因拒絕無薪上班而請病假，造成人力短缺。

根據美國聯邦航空總署（FAA），芝加哥（Chicago）、波士頰（Boston）、柏班克（Burbank）與休士頓（Houston）等多座機場已出現人員短缺現象，紐約都會區的重要樞紐紐華克（Newark）機場預計混亂情形將擴大。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）6日在紐華克機場對記者表示，全國空管人員請病假情況有「輕微上升情形」。

他說：「我希望你們的航班不會延誤，也不會被取消，但我們的首要任務是安全。若病假情況持續增加，我們將相應減少航班流量，以確保美國人民的安全。」

航班追蹤網站FlightAware指出，6、7日約有1萬架次航班延誤。雖然這一項數字不算特別高，但FAA警告，延誤情況可能會惡化。

FAA在聲明中指出，「正如達菲部長所說，整個系統人力短缺正在加劇。當這種情況發生時，我們必須減緩部分機場的進場流量，以確保飛安。」

政府停擺目前看來短期內難以結束，民主黨拒絕支持任何未延長即將到期醫療補貼的撥款法案。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）幾乎每天都針對眾議院通過的臨時撥款案推動表決，但每次都被民主黨否決。

總統川普同時以威脅手段表示，可能將目前被迫休假的75萬名聯邦員工中的許多人永久裁撤。

機場 航班 美國

延伸閱讀

川普再攻擊民主黨政敵 籲關押芝加哥市長與伊利諾州長

印度投678億元蓋機場！孟買躋身全球空運樞紐 國際線預計12月啟用

桃機下周一深夜進行道路線型調整切換作業 封閉部分車道請用路人小心

川普批民主黨讓政府關門如自殺式攻擊 將公布裁員規模

相關新聞

川普政府起訴 FBI前局長柯米出庭拒認罪

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)遭司法部以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴，柯米...

美政府停擺癱瘓航空系統　FAA警告延誤恐持續惡化

美國政府持續停擺，引發外界對航班延誤與員工薪水停發的憂慮日益升高。聯邦參議院今天再度否決結束僵局的撥款提案，使得局勢更加...

以哈衝突為美國敲響警鐘　蓋拉格籲警惕中國威脅

美國前聯邦眾議員蓋拉格說，以色列遭哈瑪斯襲擊的慘痛經歷，為美國提供一些教訓。他說，以色列因自滿，曾以為戰爭永遠不會來臨，...

Fed會議紀要曝分歧：部分官員憂通膨 對降息持謹慎態度

美國聯準會（Fed）9月決議降息1碼至4%至4.25%區間，為今年首度寬鬆貨幣政策，但最新公布的會議紀要顯示，決策官員對...

川普規定H-1B簽證多收300萬 黃仁勳：當年我家來美恐負擔不起

美國總統川普9月簽署行政命令，規定每件H-1B簽證新申請案須繳交10萬美元（新台幣約307萬元）。輝達執行長黃仁勳8日表...

洛杉磯斷崖野火嫌犯落網！Uber司機遭控惡意縱火

今年初洛杉磯「太平洋斷崖」社區野火摧毀6800戶住宅、造成12人死亡，聯邦檢察官今天公布調查結果，起火原因為一名29歲男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。