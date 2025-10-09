快訊

Fed會議紀要曝分歧：部分官員憂通膨 對降息持謹慎態度

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
最新公布的聯準會會議紀要顯示，決策官員對後續路徑意見分歧，一些成員擔心通膨仍具韌性而抱持謹慎態度。路透
最新公布的聯準會會議紀要顯示，決策官員對後續路徑意見分歧，一些成員擔心通膨仍具韌性而抱持謹慎態度。路透

美國聯準會（Fed）9月決議降息1碼至4%至4.25%區間，為今年首度寬鬆貨幣政策，但最新公布的會議紀要顯示，決策官員對後續路徑意見分歧，一些成員擔心通膨仍具韌性而抱持謹慎態度。

紀要顯示，由於通膨可能持續高於央行目標，「有數位」聯邦公開市場委員會（FOMC）委員原本傾向支持維持利率不變。

根據紀要內容，通向2%通膨目標的進程「今年隨著通膨數據上升已然停滯」，郜分委員「擔憂若通膨未能及時回歸目標，長期通膨預期可能攀升」。

聯準會偏好的通膨指標，核心PCE物價指數，8月年增2.7%，較7月的2.6%略升，顯示距離2%目標仍有差距。

與利率預期連動的兩年期公債殖利率在紀要公布後微幅上揚0.03個百分點，周三午後升達3.59%。

紀要凸顯出聯準會官員對貨幣政策走向的分歧，可能較最初決議顯示的更深刻。

FOMC的12位具投票權委員以11比1表決通過降息，唯一的反對票來自會議前夕剛加入聯準會的川普盟友兼經濟顧問米蘭（Stephen Miran）。他主張一次降息2碼。該委員會共19名成員，其中7位地區聯準銀行總裁並非每次都有投票權。

會議期間公布的預測顯示，僅有微弱多數委員支持在今年至少再進行兩次25基點降息。米蘭是唯一預測央行將採取更大幅降息的委員，另有一位委員認為年底借貸成本應比目前高出25基點。

儘管川普關稅政策導致2025年通膨升溫，支持進一步降息的聯準會官員認為，貿易政策對通膨的影響將侷限於美國進口領域，不會產生連鎖效應。

自9月會議以來，傑佛森（Philip Jefferson）和鮑蔓（Michelle Bowman）等多位聯準會官員指出，對勞動市場放緩的憂慮是降息的理由之一。聯邦資金期貨合約顯示，投資者預期10月和12月仍可能降息。

