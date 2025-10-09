川普規定H-1B簽證多收300萬 黃仁勳：當年我家來美恐負擔不起

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普4月30日在白宮十字廳聆聽輝達執行長黃仁勳致詞。美聯社
美國總統川普4月30日在白宮十字廳聆聽輝達執行長黃仁勳致詞。美聯社

美國總統川普9月簽署行政命令，規定每件H-1B簽證新申請案須繳交10萬美元（新台幣約307萬元）。輝達執行長黃仁勳8日表示，在川普政府現行政策下，他的家庭「根本不可能」移民到美國。

黃仁勳出生於台灣，後來移居泰國，9歲時與哥哥一同赴美，父母約2年後才移民。他在接受CNBC 「Squawk Box」節目訪問時說：「我不認為我家當時能負擔10萬美元，因此我和家人能來這裡的機會……根本不可能。」

他說：「移民是美國夢的基石。這個理想相信，任何人都能來到美國，憑藉努力與自身才能，為自己創造更美好的未來。」並補充指出，父母當初來到美國，是為了讓全家能夠「把握機會」，親身體驗「這個偉大的國家」。

商業內幕曾獨家披露，黃仁勳向員工發出內部訊息，宣布公司將繼續贊助目前的1400件H-1B簽證且承擔所有相關費用。他在接受CNBC採訪時證實此事，並表示，希望能看到該政策有一些「改善」，以便「仍保有一些意外機會」。

黃仁勳還表示，雖然家族的移民之路會被川普的移民政策阻擋，但此次改動仍將使美國「繼續吸引世界上最優秀的人才」。

美國 移民 川普

洛杉磯斷崖野火嫌犯落網！Uber司機遭控惡意縱火

今年初洛杉磯「太平洋斷崖」社區野火摧毀6800戶住宅、造成12人死亡，聯邦檢察官今天公布調查結果，起火原因為一名29歲男...

屏東來義高中學生快閃華府 獻唱傳遞台灣原民文化

我國雙十國慶即將到來，屏東縣來義高中排灣族青年學生訪團預計8日在華府國慶酒會中演出，上午先前往我駐美代表處前快閃表演；訪...

政府關門僵局 川普批民主黨如神風特攻隊

美國聯邦政府一日起關門至今，川普政府七日威脅說，聯邦政府員工有可能無法獲得補發薪資。美國總統川普七日則表示，民主黨讓政府...

教宗籲美國主教正視移民問題 關切川普強硬驅逐政策

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡接見美國主教時表示，他們應積極回應美國總統川普（Donal...

美國參院火爆聽證 司法部長頻閃避民主黨提問

司法部長邦迪(Pam Bondi)7日出席國會參院司法委員會聽證會時，多次閃避民主黨議員提問，並試圖為自己辯護，回應外界...

