川普規定H-1B簽證多收300萬 黃仁勳：當年我家來美恐負擔不起

美國總統川普9月簽署行政命令，規定每件H-1B簽證新申請案須繳交10萬美元（新台幣約307萬元）。輝達執行長黃仁勳8日表示，在川普政府現行政策下，他的家庭「根本不可能」移民到美國。

黃仁勳出生於台灣，後來移居泰國，9歲時與哥哥一同赴美，父母約2年後才移民。他在接受CNBC 「Squawk Box」節目訪問時說：「我不認為我家當時能負擔10萬美元，因此我和家人能來這裡的機會……根本不可能。」

他說：「移民是美國夢的基石。這個理想相信，任何人都能來到美國，憑藉努力與自身才能，為自己創造更美好的未來。」並補充指出，父母當初來到美國，是為了讓全家能夠「把握機會」，親身體驗「這個偉大的國家」。

商業內幕曾獨家披露，黃仁勳向員工發出內部訊息，宣布公司將繼續贊助目前的1400件H-1B簽證且承擔所有相關費用。他在接受CNBC採訪時證實此事，並表示，希望能看到該政策有一些「改善」，以便「仍保有一些意外機會」。

黃仁勳還表示，雖然家族的移民之路會被川普的移民政策阻擋，但此次改動仍將使美國「繼續吸引世界上最優秀的人才」。