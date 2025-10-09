洛杉磯斷崖野火嫌犯落網！Uber司機遭控惡意縱火

今年初洛杉磯「太平洋斷崖」社區野火摧毀6800戶住宅、造成12人死亡，聯邦檢察官今天公布調查結果，起火原因為一名29歲男子惡意縱火，這名男子已經遭到逮捕並起訴。

靠近海邊的斷崖大火（Palisades Fire）在今年初燒毀9475公頃土地，面積約台北市1/3。美國司法部專門調查縱火案件的「菸酒槍炮及爆裂物管理局」（ATF）今天公布調查結果。

嫌犯是來自佛州的瑞德內克特（JonathanRinderknecht），當時居住在太平洋斷崖社區，職業是優步（Uber）司機。根據調查報告，起火時間是今年1月1日的午夜12時12分到12時17分。

當晚嫌犯擔任優步司機，送完一名乘客之後，開車到骷髏岩（Skull Rock）的登山步道入口處。當晚兩名乘客向警方作證，稱他當晚「情緒激動，顯得憤怒」。

檢方指出，他走上山頂，使用疑似打火機的明火，點燃了紙張或植物枝葉。他用手機拍攝影片，並播放一首法語饒舌歌Un Zder, Un Thé。調查報告指出，這首歌的歌詞內容充滿絕望與痛苦，音樂錄影帶有垃圾桶焚燒的畫面。

監視器捕捉到，當時現場出現火光。檢察官指出，嫌犯同一時間打電話報警，但因為山區訊號不良，打了好幾次才接通。他在報案的同時，用手機問ChatGPT「如果因為香菸引起火災，算不算我的錯」。

檢察官說，瑞德內克特開車離開的時候，正好與前來滅火的消防車交錯而過。調查歷時9個月，檢察官掌握證據包括嫌犯的手機錄影、通話記錄、GPS定位，嫌犯用ChatGPT生成一張城市起火的圖片。

檢察官指出，雖然當時火勢表面上很快撲滅，但實際上仍有火苗在地下悶燒，直到1月7日在強風吹襲下，餘燼引燃周邊枯枝，火勢再度復燃。

瑞德內克特10月7日在佛州被捕，被控「縱火毀損他人財物罪」。這項罪名屬聯邦重罪，依法可處5年到20年徒刑。

優步發言人向美國媒體表示，該公司與「菸酒槍炮及爆裂物管理局」合作，確認這名司機在1月1日前後的行蹤，衛星定位系統顯示他當時人在起火點附近。

優步公司表示，得知瑞德內克特涉案之後，第一時間已經將他停權；該公司駕駛必須通過州政府規定的背景審查，每年重新審查一次。