屏東來義高中學生快閃華府 獻唱傳遞台灣原民文化

我國雙十國慶即將到來，屏東縣來義高中排灣族青年學生訪團預計8日在華府國慶酒會中演出，上午先前往我駐美代表處前快閃表演；訪團學員表示，他們第一次出國就來到美國，心情既興奮又緊張，希望透過他們的歌聲可以向外國觀眾傳遞台灣原住民文化。

屏東縣來義高中排灣族青年學生訪團一行12人近日抵達華府，其中共有9名學員，計畫8日晚間在雙橡園舉行的國慶酒會中獻聲表演；訪團訪問華府期間也安排多場快閃表演活動，繼日前在美國國會快閃之後，8日上午則在代表處前表演；訪團也預計9日在白宮前快閃獻唱。