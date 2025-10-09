屏東來義高中學生快閃華府 獻唱傳遞台灣原民文化
我國雙十國慶即將到來，屏東縣來義高中排灣族青年學生訪團預計8日在華府國慶酒會中演出，上午先前往我駐美代表處前快閃表演；訪團學員表示，他們第一次出國就來到美國，心情既興奮又緊張，希望透過他們的歌聲可以向外國觀眾傳遞台灣原住民文化。
屏東縣來義高中排灣族青年學生訪團一行12人近日抵達華府，其中共有9名學員，計畫8日晚間在雙橡園舉行的國慶酒會中獻聲表演；訪團訪問華府期間也安排多場快閃表演活動，繼日前在美國國會快閃之後，8日上午則在代表處前表演；訪團也預計9日在白宮前快閃獻唱。
訪團學員8日身著排灣族傳統服飾，在代表處前獻唱三首曲目，包括排灣族傳統歌曲，「海洋」和「我的未來不是夢」；我駐美代表俞大㵢則為他們加油鼓勵，希望他們作為國慶酒會的壓軸演出不要有壓力。
