川普再攻擊民主黨政敵 籲關押芝加哥市長與伊利諾州長

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普今天升高對民主黨政敵的攻擊，呼籲將芝加哥市長強生（Brandon Johnson）與伊利諾州長普里茨克（JBPritzker）關進監獄。

法新社報導，川普在自家社媒「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「芝加哥市長應該因為未保護移民暨海關執法局（ICE）官員而入獄！州長普里茨克也是！」

川普政府持續在全美多個由民主黨執政的城市，展開針對非法移民的突襲行動，這些行動通常由蒙面便衣探員執行。

與此同時，川普也派兵在芝加哥、洛杉磯及華府等城市展開反犯罪行動。反對者批評，川普部署ICE與派兵，以行使威權權力，並透過挑釁引發混亂。

芝加哥為民主黨票倉，反彈特別強烈。市長強生已宣布設立「ICE禁區」，禁止聯邦當局進入市有財產，並指控共和黨人企圖「重演南北戰爭」。

普里茨克被視為2028年總統大選潛在民主黨候選人之一，已成為最猛烈的川普批評者之一。他希望檢方調查ICE在芝加哥行動的合法性，並指控川普的行動動機是懲罰政敵。

川普 芝加哥 民主黨

延伸閱讀

遭川普政府起訴 前FBI局長柯米出庭拒認罪

影／郝龍斌：兩岸和平不能全寄望川普 寧願賴清德放棄台獨

川普批民主黨讓政府關門如自殺式攻擊 將公布裁員規模

芝加哥民代反對國民兵進駐 稱川普誇大犯罪率

相關新聞

政府關門僵局 川普批民主黨如神風特攻隊

美國聯邦政府一日起關門至今，川普政府七日威脅說，聯邦政府員工有可能無法獲得補發薪資。美國總統川普七日則表示，民主黨讓政府...

屏東來義高中學生快閃華府 獻唱傳遞台灣原民文化

我國雙十國慶即將到來，屏東縣來義高中排灣族青年學生訪團預計8日在華府國慶酒會中演出，上午先前往我駐美代表處前快閃表演；訪...

教宗籲美國主教正視移民問題 關切川普強硬驅逐政策

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡接見美國主教時表示，他們應積極回應美國總統川普（Donal...

美國參院火爆聽證 司法部長頻閃避民主黨提問

司法部長邦迪(Pam Bondi)7日出席國會參院司法委員會聽證會時，多次閃避民主黨議員提問，並試圖為自己辯護，回應外界...

川普批民主黨讓政府關門如自殺式攻擊 將公布裁員規模

聯邦政府關門進入第七天，川普總統7日批評民主黨讓政府關門，就像是神風特攻隊的自殺式攻擊，並批評民主黨缺乏領袖和政策，並一...

楊安澤：民主黨未定於一尊難抗川 2028才整合自討苦吃

曾參加2020年民主黨總統初選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)接受7日刊登的新聞周刊專訪時說，盡管許多選民對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。