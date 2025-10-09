川普再攻擊民主黨政敵 籲關押芝加哥市長與伊利諾州長

美國總統川普今天升高對民主黨政敵的攻擊，呼籲將芝加哥市長強生（Brandon Johnson）與伊利諾州長普里茨克（JBPritzker）關進監獄。

法新社報導，川普在自家社媒「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「芝加哥市長應該因為未保護移民暨海關執法局（ICE）官員而入獄！州長普里茨克也是！」

川普政府持續在全美多個由民主黨執政的城市，展開針對非法移民的突襲行動，這些行動通常由蒙面便衣探員執行。

與此同時，川普也派兵在芝加哥、洛杉磯及華府等城市展開反犯罪行動。反對者批評，川普部署ICE與派兵，以行使威權權力，並透過挑釁引發混亂。

芝加哥為民主黨票倉，反彈特別強烈。市長強生已宣布設立「ICE禁區」，禁止聯邦當局進入市有財產，並指控共和黨人企圖「重演南北戰爭」。

普里茨克被視為2028年總統大選潛在民主黨候選人之一，已成為最猛烈的川普批評者之一。他希望檢方調查ICE在芝加哥行動的合法性，並指控川普的行動動機是懲罰政敵。