遭川普政府起訴 前FBI局長柯米出庭拒認罪

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米9月底遭司法部起訴不實陳述及妨害國會調查。全案進入審理後今天首次開庭，柯米對兩項指控均不認罪。

64歲的柯米（James Comey）被起訴2020年在國會聽證時做不實陳述以及妨害國會的通俄案調查。

華爾街日報指出，總統川普上月在本案起訴時效將屆前，推動更換原承辦檢察官希伯特（ErikSiebert），並在社群媒體公然要司法部長邦迪（PamBondi）迅速起訴包括柯米在內他所認為的政敵。

希伯特被迫辭職後，川普任命前私人律師哈利根（Lindsey Halligan）為檢察官，哈利根上任幾天內便完成起訴。今天開庭時代表司法部的控方，則是她從北卡羅來納州帶來的檢察官團隊。

聯邦地院法官納馬諾夫（Michael S. Nachmanoff）庭訊後訂明年1月5日進入實質審理。今天約30分鐘庭訊裡柯米只發言一次，向由前總統拜登任命的納馬諾夫致謝。陪同柯米出庭者包括家人及女兒茂琳（Maurene Comey），她曾任紐約州聯邦檢察官，但7月被川普政府開除。

前聯邦檢察官費茲傑羅（Patrick Fitzgerald）擔任柯米的辯護律師。他表示將主張此案是「選擇性起訴」與「報復性起訴」，動機出於川普對柯米的敵意。費茲傑羅同時還將主張起訴無效，理由是哈利根的檢察官任命「不具合法效力」。

華盛頓郵報指出，檢方兩頁的起訴書指控柯米2020年對參議院司法委員會聽證時陳述不實，當時他否認授意向媒體洩漏資訊；另一指控是同一場聽證裡柯米涉嫌妨害國會調查程序。

華郵稱多年來川普一直將FBI調查俄羅斯介入2016年美國總統大選歸咎於柯米，這項通俄案調查幾乎糾纏他整個第一任。川普去年在競選時曾誓言，要報復曾在通俄案裡查過他的執法人員。司法部目前已針對多位川普眼中的政敵展開刑事調查，法律專家與退休法官們形容這是對法治前所未有的破壞。

