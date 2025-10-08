加薩談判現審慎樂觀 哈瑪斯提交交換人質及巴囚名單

哈瑪斯今天已提交人質與巴勒斯坦囚犯名單，準備進行交換，並對結束加薩戰爭的談判表達樂觀態度。而美國前總統川普的女婿暨特使團隊預計將加入協商。

路透社報導，哈瑪斯表示，間接談判重點聚焦於如何停止衝突、以色列部隊撤離加薩，以及人質交換協議。哈瑪斯對目前根據川普提出的計畫進行的協商氣氛似乎頗為樂觀，這也是外交斡旋至今距實現停火最接近的一刻。

一位接近談判的巴勒斯坦消息人士指出，要求哈瑪斯解除武裝將是主要爭議點之一，而哈瑪斯目前並不願在6日於埃及紅海度假城市夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）展開的談判中討論此議題。該人士也表示，川普提出的二十點倡議第一階段的執行時程，目前尚未達成共識。

據3位外交消息人士透露，美國國務卿盧比歐預計將於明天在巴黎出席由歐美、阿拉伯及其他國家參與的部長級會議，商討加薩戰後轉型。該會議將與埃及的和談同步舉行，重點在於討論如何推動川普方案，以及各國能提供的具體承諾。

加薩民眾生活持續艱苦，一再流離失所，面臨飢餓和燃料、水及醫療物資短缺的困境。一位流離失所的居民說：「冬天要來了⋯⋯水滲進帳篷，老鼠、蚊子、蒼蠅全都找上門。」

川普昨天對協議進展表達樂觀，這天也是哈瑪斯突襲以色列、引發以軍攻打加薩兩週年。他已派出特使團，包括特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner），庫許納在川普首任期間曾擔任中東特使。

然而，各方官員都呼籲對快速達成協議持審慎態度。今天，其他多位高層也將加入協商，包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）親信戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）、長期參與斡旋的卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）。

此外，土耳其情報首長卡林（Ibrahim Kalin）也將列席，這顯示土耳其作為北約成員且與哈瑪斯有密切聯繫，雖然過去未被以色列視為調解者，角色正日益吃重。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，川普請求土耳其協助說服哈瑪斯接受協議。不過他強調，應同時對以色列施壓，指出以色列才是和平的主要障礙。「和平不是單翼鳥，將實現和平的全部重擔加在哈瑪斯或巴勒斯坦一方，既不公平，也不正確，更不符合現實。」

川普提出的計畫主張由他本人主導、並邀請前英國首相布萊爾（Tony Blair）參與的國際機構，共同管理加薩戰後事務。支持該方案的阿拉伯國家希望最終能促成巴勒斯坦國成立，但尼坦雅胡表示絕不同意。

此外，與哈瑪斯同樣劫持以色列人質的較小組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad，PIJ），也將於今天參與協商。哈瑪斯訴求為永久、全面停火、以方部隊完全撤出，加上由巴勒斯坦「全國技術官僚體」主導、立即啟動全面重建。

以色列則強調哈瑪斯必須解除武裝，但哈瑪斯明言，除非巴勒斯坦國建國，否則絕不交出武器。美方官員表示，現階段希望先聚焦於停火及安排以色列人質與被關押巴勒斯坦人員的釋放事宜。

未有停火協議情況下，以色列仍持續在加薩展開軍事行動，不過美方要求下，對加薩市的攻勢近期有所收斂。加薩衛生部指出，過去24小時內至少有8人在以軍攻擊下喪生，為過去一週死亡人數最低。

即使達成重大突破，各方對戰後誰將主導加薩沒有共識。尼坦雅胡、美國、西方及阿拉伯各國都排除讓哈瑪斯繼續掌權。

針對以色列攻勢，國際社會憤怒升高。多位人權專家、學者及聯合國調查均認為這已構成種族滅絕。以色列則堅稱行動是2023年哈瑪斯襲擊後的自衛。

根據加薩當局統計，以軍攻勢已造成逾6萬7千人喪生。以色列統計則指出，2023年10月7日哈瑪斯行動當天，有1200人喪生、251人被擄往加薩為人質。