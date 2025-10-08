黃仁勳：AI運算需求近半年來顯著提升 Blackwell晶片需求火熱

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達執行長黃仁勳8日接受CNBC訪問時表示，近半年來AI算力需求大增。 路透
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，隨著AI模型從回答簡單問題進化到能進行複雜推理，今年來相關運算需求出現爆發性成長。

黃仁勳8日接受CNBC訪問時指出：「今年來、特別是過去六個月，運算需求顯著增加。」這番樂觀言論帶動輝達股價8日早盤跳漲1.2%。

他表示，AI推理模型所消耗的算力呈現指數級增長，但同時也因成果卓越，帶動指數級的需求躍增，「AI已經聰明到人人都想使用」，「我們正同時經歷兩種指數型的成長」。

他進一步指出，旗下Blackwell晶片的需求極為強勁，「我認為我們正處於新一波AI基礎設施建設潮的開端，也是新工業革命的起點」。

此外，黃仁勳證實，輝達已投資馬斯克旗下的AI公司xAI，並稱唯一的遺憾是「沒有投入更多錢」，他同時呼籲各界應強化對資料中心用電的投資。

針對美國總統川普推動的H-1B簽證新政，黃仁勳也表示，這項政策有助美國吸引全球最優秀的人才。

