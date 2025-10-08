教宗籲美國主教正視移民問題 關切川普強硬驅逐政策

快訊

中央社／ 梵蒂岡8日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世。 路透社

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡接見美國主教時表示，他們應積極回應美國總統川普（DonaldTrump）強硬移民政策下，移民所面臨的困境。這是教宗再度針對此議題發聲。

來自美墨交界邊境的主教與社工代表在會中將數十封移民書信交給教宗良十四世，信中描述他們在川普政府政策下對遭驅逐的恐懼。良十四世是歷來首位美籍教宗。

曾參與會談的德州艾爾帕索（El Paso）主教賽馳（Mark Seitz）接受路透訪問時表示：「我們的教宗對這些議題非常關切。他明確表達，希望美國主教團（.S. Bishops' Conference）能就此議題表達強烈立場。」

賽馳說：「教宗的關心與期待，對我們而言意義重大，也激勵大家持續發聲。」

梵蒂岡方面對教宗此次會面暫未發表評論。

今年5月良十四世接替已故方濟各（Pope Francis）成為新教宗後，展現比前任更為低調的風格。方濟各生前經常批評川普政府，並以即興方式公開評論時事，風格鮮明。

不過，良十四世近來也逐步加強公開關切。在9月30日，他曾質疑川普政府反移民政策是否符合天主教強調的尊重生命教義，引來部分知名保守派天主教人士強烈反彈。

白宮方面則表示，川普是基於多項政見當選，其中包括承諾驅逐非法移民罪犯。

今天在會中遞交給教宗的其中一封信信中談到，有一戶家庭有兩名成員沒有合法居留身分，不敢外出，擔心遭遣返。該信以西班牙文寫道：「我認為教宗應該公開反對突襲與社區所遭遇的不公待遇。」

教宗昨晚也曾私下接見約百位美國信徒，他們活躍於移民事工。教宗特別感謝他們的付出。

教宗 移民 川普 美國 良十四世 梵蒂岡

