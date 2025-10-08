美國政府停擺 大陸駐美使館：期待續推貿易談判

快訊

中央社／ 台北8日電

美國聯邦政府1日停擺迄今，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，美國政府停擺「純屬美方內政」，北京方面期待繼續推進對美貿易談判

俄羅斯衛星通訊社今天報導，劉鵬宇在回應「美國政府暫時停擺是否影響中美貿易談判」的問題時，作以上表示。

劉鵬宇說，中方希望美方與中方相向而行，共同落實兩國元首通話達成的重要共識，充分發揮經貿磋商機制作用，在平等尊重、互利共贏基礎上透過對話交流消除誤解、深化合作。

劉鵬宇強調，美國政府運轉中斷的情況「完全是美國內政」。

他補充說，中方期待推動中美關係「穩定發展」。

由於10月1日新財年開啟前未能通過預算法案，美國聯邦政府陷入關門狀態迄今。

美國駐中國大使館官方微信和微博7日晚間宣布，由於撥款問題未決，此帳戶將不會定期更新。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日表示，美中元首月底將在韓國會面，貿易談判團隊也將會談。他指出，由於兩國元首將面對面談話，這回合談判應該是最好的一次，會有重大突破。

