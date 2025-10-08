川普角逐諾貝爾獎 既為國際聲望也為較勁歐巴馬

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）從不掩飾自己渴望獲得諾貝爾和平獎，而他能不能一償宿願，即將於10日見分曉。

法新社報導，川普爭取這份殊榮的動機，既出於對國際聲望的追求，也受到他與前總統歐巴馬（BarackObama）長年較量的影響。

不過，他有時似乎也意識到自己不太可能成為得主。9月期間，他在數百名美國高階軍官前發表演說時說：「你會獲得諾貝爾獎嗎？絕對不會。他們會把獎頒給一個什麼事都沒做的人。」

但他話鋒一轉，吐露了真正的想法，若他未得獎，「這對我們國家來說將是莫大的侮辱…我不想拿，我是希望國家能拿到這個獎」。

隨著諾貝爾委員會宣布得主的日期一天天逼近，川普為和平獎造勢的舉動也比以往更為頻繁。近幾週來，幾乎每場公開場合，川普都不忘強調自己在「結束7場戰爭」中的角色。

川普政府近期所列的7場他宣稱已和平落幕的戰爭，包含柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧安達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與衣索比亞，以及亞美尼亞與亞塞拜然。

然而，儘管川普很快就將部分進展歸功於自己，例如他今年5月宣布核武國家印度與巴基斯坦停火，但許多說法仍有待商榷，不是細節不全就是與事實有所出入。

他甚至對上述清單的其中1國發動過軍事攻擊。6月期間，他下令美軍空襲伊朗核設施。

但更受關注的問題是，川普上任後承諾數天內終結的兩場主要戰爭，加薩戰爭與俄烏戰爭，迄今仍未平息。

他力推以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）結束加薩2年戰爭的努力，在諾貝爾和平獎揭曉前幾天達到高潮，但幾乎可以肯定已來不及影響評選結果。

而若干外國領袖也公開為川普「拉票」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及一個主張釋放加薩人質的以色列團體都提名川普角逐和平獎；巴基斯坦政府也提名他；而多位非洲國家領袖在今年稍早訪美時，同樣大力稱讚他促進和平的努力。

除了追求國際認可，川普爭取諾貝爾獎的另一動力，來自他與歐巴馬之間的長期較勁。

美利堅大學（American University）國際關係教授馬丁（Garret Martin）受訪時指出，自從川普「10年前展露逐鹿白宮的抱負以來，就處處與歐巴馬較勁；而歐巴馬最有名的事蹟之一，就是在2009年獲頒諾貝爾和平獎」。

民主黨籍的歐巴馬當時入主白宮不過9個月就獲獎，引發熱議。共和黨籍的川普至今耿耿於懷。

川普2024年10月在總統大選衝刺階段時曾說：「如果我叫歐巴馬，10秒內就能拿到諾貝爾獎。」

除了歐巴馬，另有3位美國總統贏過這份殊榮，分別是老羅斯福（Theodore Roosevelt）、威爾遜（Woodrow Wilson）與卡特（Jimmy Carter）。其中卡特是在卸任多年後憑藉後續和平努力得獎。

