因應川普砍預算 美國繪畫大師畫作拍賣救公共電視台

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導

以爆炸頭形象與溫和語調在電視上教人作畫的已故畫家鮑勃羅斯（Bob Ross）創作的30幅畫作，即將公開拍賣，所得將用於資助受聯邦經費削減影響的公共電視台。

美聯社報導，鮑勃羅斯是1980和1990年代公共電視台的重要台柱。鮑勃羅斯公司（Bob Ross Inc.）總裁柯瓦斯基（Joan Kowalski）說：「他畢生致力於讓所有人都能接觸藝術。這次拍賣確保他的遺產能夠持續支持這個將他快樂與創意帶進美國家庭數十年的媒體平台。」

邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）將於11月11日在洛杉磯拍賣鮑勃羅斯的3幅畫作，隨後倫敦、紐約、波士頓及線上也將舉行拍賣。所有收益將捐給使用美國公共電視（American Public Television）內容的電視台。

此舉旨在協助有需要的電視台支付授權費，讓它們能播出熱門節目，包括出自鮑勃羅斯節目的「歡樂畫室精選」（The Best of Joy of Painting）、「美國實驗廚房」（America's Test Kitchen）、「柴爾德法國料理經典」（Julia Child's French Chef Classics）及「老屋翻新記」（This Old House）。規模小和偏遠鄉村地區電視台面臨的挑戰尤其嚴峻。

在美國總統川普的要求下，國會已刪減撥給公共廣播的11億美元資金，導致約330家公共電視台（PBS）和246家全國公共電台（NPR）必須尋找替代的資金來源。許多電視台發起緊急募款，有些則被迫裁員並削減節目。

深受喜愛的鮑勃羅斯在主持「歡樂畫室」11年後，於1995年因癌症併發症去世。他的教學節目曾在美國及世界各地電視台播出。這位前空軍教練士官以他沉穩的舉止和鼓勵人心的話語聞名，並在COVID-19疫情封鎖期間人氣再次高漲。

鮑勃羅斯在節目上作畫期間，經常一邊說著要畫出快樂的小雲朵和樹木，一邊教大家作畫時沒有所謂的失誤，只有「愉快的意外」。

這批拍賣的30幅畫作橫跨鮑勃羅斯整個創作生涯，其中包括描繪寧靜山景和湖畔風光的風景畫。這些畫作多數都是在不到30分鐘的單集節目中完成。

邦瀚斯拍賣公司表示，已於8月售出鮑勃羅斯兩幅1990年代初期的山湖景畫，分別以11萬4800美元（約新台幣350萬元）和9萬5750美元成交。即將拍賣的30幅畫作，估計總價值在85萬至140萬美元之間。

