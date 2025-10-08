川普提動用百年「暴亂法」 白宮最強大緊急狀態權力

美國總統川普揚言動用「暴亂法」，擴大在美國城市的軍事人員部署「維護秩序」。華郵形容，數百年歷史的「暴亂法」是白宮最強大的緊急狀態權力之一，賦予總統在緊急情況下派兵平息本土動亂的權力，通常只在極端情況下動用。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，根據聯邦法律，國民兵與其他軍事部隊通常不得執行民事執法。但「暴亂法」（Insurrection Act）是這項規定的例外，賦予部隊直接執法和逮捕人民的權力。

●何謂「暴亂法」？

美國時任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）1807年簽署的「暴亂法」允許總統指示軍隊在美國本土執法。在任何州發生反政府叛亂時，總統可「應州議會或州長的請求」派遣軍隊。

在1956年，一項修訂條文擴大了總統的單方面權限。

條文寫道，當總統認為非法阻礙、結社或聚眾行動，或針對美國政府的叛亂，使執法變得不可行時，他可徵召該州民兵，並動用其認為必要的武裝部隊，以執行法律或鎮壓叛亂。

●川普對「暴亂法」有何評論？

美國總統川普過去曾多次提出援引「暴亂法」，但從未正式啟用。

2020年川普於第一任期期間表示，如果各州州長不平息非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆的抗議活動，他將「部署美軍」，並揚言援引「暴亂法」。

今年6月，洛杉磯爆發針對移民突襲的抗議後，他表示「如果發生叛亂，一定會動用暴亂法」。

川普昨天說，迄今為止援引「暴亂法」並非必要，但該法的存在「是有原因的」。他後續接受訪問時，將「暴亂法」形容為「繞過」反對派遣軍隊的一種方式。

川普政府官員指出，需要派遣軍隊保護美國移民暨海關執法局（ICE）的設施和執法人員。民主黨官員則不滿川普將他們的城市描述為犯罪猖獗或失控，批評政府將部署軍隊作為政治報復手段。

●3方式動用「暴亂法」

根據非營利法律和政策研究所「布瑞南司法中心」（Brennan Center for Justice），總統可依「暴亂法以3種方式部署部隊。

第1種，也是最常用的一種，是州立法機構或州長請求聯邦援助以鎮壓叛亂。第2種是允許總統在未經州政府同意下派遣軍隊，包括執行美國法律或鎮壓叛亂。

「布瑞南司法中心」指出，第3種則允許總統鎮壓任何「可能剝奪部分州民憲法權利或阻礙司法公正進行」的叛亂行為。

該中心也說，「遺憾的是，法律條文的要求闡述不清，幾乎所有決定權都留給總統裁量。」

要援引「暴亂法」，總統必須發布正式公告。

在美國200多年的歷史中，「暴亂法」已被援引30多次，涉及從平息抗議到保護美國黑人免受三K黨迫害等各種問題。

上一次動用是在1992年，時任總統老布希（GeorgeH.W. Bush）應加州州長要求，下令國民警衛隊控制洛杉磯暴動，原因是4名白人警察毆打非裔美國人金恩（Rodney King）卻被無罪釋放。

●川普援引「暴亂法」將面臨哪些挑戰？

倫敦大學公共政策學院政治學副教授吉夫特（Thomas Gift）表示，這項法律賦予川普相當大的自由裁量權，讓他能夠判斷是否存在緊急狀態，從而正當化動用此法的決定。

他今天透過電子郵件告訴華郵，如果地方領導人未能維持秩序，川普有權採取行動。但事實上，法律中幾乎沒有什麼條款能夠真正阻止他援引暴亂法。