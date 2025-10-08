美政府停擺滿一周 逾九千航班延誤、航管人力告急壓力倍增

美國聯邦政府關門停擺滿一周，航空系統已顯露出壓力跡象。華爾街日報7日報導，航班數據專門網站FlightAware統計，美國機場6日與7日的起降航班有超過9000架次延誤。全美各地聯邦航管設施人手短缺，迫使當局限制部分機場的起降航班數量。

聯邦運輸部長達菲6日下午證實，聯邦航空總署（FAA）注意到航管人員請病假情況「略有上升」，旅客將因此面臨更多延誤。他在記者會上表示：「如果我們認為空域有問題，就會關閉。」

航管人員及運輸安全管理局（TSA）工作人員被視為必要人員，即使面臨政府持續停擺，可能導致薪水發放延宕，仍必須照常工作。美國航空公司飛行員工會的發言人塔傑（Dennis Tajer）表示：「這套系統本就承受壓力，如今又添加新的負擔。」

根據FAA的公告，納許維爾國際機場7日因人手不足，航班平均延誤超過2小時。芝加哥歐海爾國際機場則出現地面延誤，平均超過40分鐘。洛杉磯附近的好萊塢伯班克機場6日也因人手短缺，下午至晚間航管運作一度完全中斷數小時，起降作業改由區域航管中心接手。

聯邦政府停擺相關的警示通報，讓本已捉襟見肘的航管人力更加緊繃，航管人員工會「全國航空管制員協會」（NATCA）主席丹尼爾斯（Nick Daniels）表示，該組織代表全美300多個航管設施、約10800名航管人員，但根據工會與FAA的協議，標準人力應為14633人。

NATCA已致函會員，警告不要在政府停擺期間參與任何協調性請假行動，否則可能遭解除聯邦職務。函中指出：「這不僅違法，還會削弱NATCA的信譽，嚴重削弱我們有效維護你及家人權益的能力。」

丹尼爾斯警告，政府停擺可能會阻礙擴充航管人手的努力。他表示，這份工作帶來自豪感，但同時也伴隨壓力與挑戰。他說：「如果再加上停擺，人們肯定會受到影響，會想『我不確定自己是否想在那種壓力下工作。』」