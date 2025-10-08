快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

美國國防部長再傳批准 海軍次世代艦載戰機見曙光

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
F/A-18F超級大黃蜂是美國海軍現役主力機種。路透
F/A-18F超級大黃蜂是美國海軍現役主力機種。路透

美國國防部可能即將決定由哪家公司負責開發與製造美國海軍的F/A-XX下一代艦載戰機。路透8日報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）於上周五批准選定決策。然而，這並非首次傳出此決策即將公布的消息，此前類似報導曾多次出現，但均未有具體結果。

路透報導援引「一名美國官員及兩名知情人士」的說法，提供相關細節。同時，《Breaking Defense》也引用「兩名消息來源」提供類似說法。總體而言，五角大廈可能在本周內選定其青睞的F/A-XX設計方案。該計畫長期以來比美國空軍的下一代空優戰機（NGAD）計畫更為保密，後者已於今年稍早公開為波音公司研製的F-47戰機。然而，F/A-XX的選定時程已比原計畫延遲數月。

值得注意的是，此決策公布的時機與美國總統川普於周末訪問布希號航空母艦（USS George H.W. Bush）密切相關。川普在海軍慶祝成立250周年之際登艦，觀看火力展示，並與海軍高階官員會面，近距離視察現役航艦航空聯隊的裝備，包括F/A-18E/F超級大黃蜂戰機及E/A-18咆哮者電子戰機，這些裝備最終將由F/A-XX取代。

目前，F/A-XX的競標已縮減至兩家公司。諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）為其中之一。該公司於2023年退出美國空軍的NGAD計畫後，表示將專注於其他優先項目，包括F/A-XX及B-21突襲者匿蹤轟炸機。今年夏季，諾斯洛普格魯曼展示F/A-XX的設計概念圖。另一家競標公司據信是波音公司（Boeing），其同時也是F-47戰機的主承包商。

在此同時，據報導，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）已於今年3月被淘汰出局，且在最終決定前自行選擇退出該計畫。

美國國防 戰機 國防部

延伸閱讀

憂美對台支持力道弱化 美前官員籲國會扮演領導角色

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

總統：願助美成AI世界中心 強調台積可扮關鍵角色

新聞透視／賴總統接受外媒廣播專訪 明確傳達三訊息

相關新聞

川普簽令H-1B簽證收300萬 黃仁勳內部信稱輝達繼續全額埋單

商業內幕8日獨家報導，美國總統川普9月簽署行政命令，對每件H-1B簽證新申請案徵收10萬美元（新台幣約307.3萬元），...

白宮鑽法律漏洞稱聯邦政府停擺後無須補薪 川普：要看誰值得被照顧

NBC新聞7日報導，白宮對民主黨祭出新的威脅手段，以結束已經邁入一周的聯邦政府停擺。白宮發言人李維特表示，一份白宮草擬備...

美國國防部長再傳批准 海軍次世代艦載戰機見曙光

美國國防部可能即將決定由哪家公司負責開發與製造美國海軍的F/A-XX下一代艦載戰機。路透8日報導，美國國防部長赫塞斯（P...

批民主黨失控讓政府關門 川普：就像神風特攻隊攻擊

美國聯邦政府關門進入第7天，美國總統川普7日表示民主黨讓政府關門，就像是神風特攻隊的自殺式攻擊。

美國防部助理部長提名人：支持川普要求台灣國防支出達GDP 10%

路透7日報導，美國國防部印太事務助理部長被提名人約翰．盧（John Noh）當天在聯邦參議院軍事委員會的確認聽證會說，針...

美政府關門撥款法案無解 下周面臨軍人發薪日

美國參議院6日第五度未能通過眾議院版本的臨時撥款法案，讓政府關門僵局更加惡化，短期內看不到明確解方。但高盛經濟學家指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。