美國國防部長再傳批准 海軍次世代艦載戰機見曙光

美國國防部可能即將決定由哪家公司負責開發與製造美國海軍的F/A-XX下一代艦載戰機。路透8日報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）於上周五批准選定決策。然而，這並非首次傳出此決策即將公布的消息，此前類似報導曾多次出現，但均未有具體結果。

路透報導援引「一名美國官員及兩名知情人士」的說法，提供相關細節。同時，《Breaking Defense》也引用「兩名消息來源」提供類似說法。總體而言，五角大廈可能在本周內選定其青睞的F/A-XX設計方案。該計畫長期以來比美國空軍的下一代空優戰機（NGAD）計畫更為保密，後者已於今年稍早公開為波音公司研製的F-47戰機。然而，F/A-XX的選定時程已比原計畫延遲數月。

值得注意的是，此決策公布的時機與美國總統川普於周末訪問布希號航空母艦（USS George H.W. Bush）密切相關。川普在海軍慶祝成立250周年之際登艦，觀看火力展示，並與海軍高階官員會面，近距離視察現役航艦航空聯隊的裝備，包括F/A-18E/F超級大黃蜂戰機及E/A-18咆哮者電子戰機，這些裝備最終將由F/A-XX取代。

目前，F/A-XX的競標已縮減至兩家公司。諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）為其中之一。該公司於2023年退出美國空軍的NGAD計畫後，表示將專注於其他優先項目，包括F/A-XX及B-21突襲者匿蹤轟炸機。今年夏季，諾斯洛普格魯曼展示F/A-XX的設計概念圖。另一家競標公司據信是波音公司（Boeing），其同時也是F-47戰機的主承包商。

在此同時，據報導，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）已於今年3月被淘汰出局，且在最終決定前自行選擇退出該計畫。