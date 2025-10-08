紐時：中國大陸駭客疑侵美國知名律所 FBI介入調查

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

「紐約時報」今天報導，美國聯邦調查局（FBI）華府分局正在調查一連串中國駭客涉嫌入侵美國知名律師事務所的事件。

紐時引述兩名知情人士說法報導，其中一家律師事務所是威廉斯與康諾里律師事務所（Williams &Connolly），這家律所告知客戶，中國駭客入侵旗下部分電腦系統。

據紐時報導，這些駭客近幾個月涉嫌入侵十多家律師事務所和科技公司的網路。

威廉斯與康諾里律師事務所以強勢對抗政府著稱，客戶包含前總統柯林頓夫婦等多位美國重量級政治人物。

美國總統川普先前發布懲罰性行政命令，打擊他認為在法律和政治上站在對立面的律師事務所，威廉斯與康諾里律師事務所是率先挺身而出接受受害同業委託的律所。

威廉斯與康諾里律師事務所近日試圖安撫客戶，告訴他們據其所知，駭客無意公開或出售竊取的資訊，並且通知客戶，部分律師的電子郵件帳號遭到入侵，駭客可能已取得一些客戶電郵。

威廉斯與康諾里律師事務所表示，旗下少數律師電郵帳號遭遇所謂的「零日攻擊」。「零日攻擊」是利用漏洞被發現到漏洞被修補之間的空檔發動攻擊。

這家律所表示：「重要的是，目前沒有證據顯示駭客從我們資訊科技（IT）系統其他任何地方取出機密客戶資料，包括儲存客戶檔案的資料庫。我們已採取措施阻擋威脅行為者，目前沒有證據顯示我們的網路存在任何未經授權的流量。」

谷歌（Google）旗下的麥迪安（Mandiant）資安公司9月曾在報告中說：「根據最近的調查證據，針對美國法律界的攻擊主要目的是蒐集與美國國家安全及國際貿易相關的資訊。」

威廉斯與康諾里律師事務所告訴路透社，駭客曾入侵旗下部分電腦系統，但並未明確指出中國是攻擊源頭。

路透社尋求置評，但FBI和中國駐美大使館未立即回應。

律師 客戶 駭客

