「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

賴總統稱川普若阻習近平犯台應獲諾貝爾和平獎 白宮回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）7日在白宮橢圓辦公室會見加拿大總理卡尼。路透
美國總統川普（如圖）7日在白宮橢圓辦公室會見加拿大總理卡尼。路透

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，如果美國總統川普能夠讓中國大陸國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，「必然是諾貝爾和平獎的得主」。對此，白宮發言人作出回應。

路透報導，被問及賴清德總統的發言時，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，川普「理應多次獲得諾貝爾和平獎」。

她說：「他直接介入重大衝突，運用美國軍事力量以及我們卓越的消費市場工具，為全球持續數十年的戰爭帶來和平。總統的歷史定位已經被確立為『首席和平締造者』，但正如他所說，他不在乎認可，只在乎拯救生命。」

諾貝爾 川普 賴清德 兩岸關係

