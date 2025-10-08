快訊

白宮鑽法律漏洞稱聯邦政府停擺後無須補薪 川普：要看誰值得被照顧

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）7日在白宮橢圓辦公室會見加拿大總理卡尼。歐新社
美國總統川普（如圖）7日在白宮橢圓辦公室會見加拿大總理卡尼。歐新社

NBC新聞7日報導，白宮對民主黨祭出新的威脅手段，以結束已經邁入一周的聯邦政府停擺。白宮發言人李維特表示，一份白宮草擬備忘錄主張，聯邦政府停擺結束後，被迫休無薪假的聯邦公務員無權獲得補發薪資

被問及白宮在補發薪資議題上的立場時，美國總統川普回應：「我會說，這要看我們在談誰。」他補充說：「在大多數情況下，我們會照顧我們的人，但有些人真的不值得被照顧，我們會用另一種方式處理他們。」

根據《2019年政府雇員公平待遇法案》，無論是被迫休無薪假，或被列為必要人員而在政府停擺期間無薪工作，所有聯邦雇員在政府重新開門後都應獲得補發薪資。

然而，最早由《Axios》揭露的備忘錄指出，白宮認為該法並不自動涵蓋所有被迫休假的員工，理由是白宮將後續增列條款解釋為政府停擺結束後，必須經國會另行撥款，員工才能獲得補薪。這項說法不僅與法條精神相違，也與白宮人事管理局（OPM）9月發布的指引相牴觸；該指引明確指出，政府恢復運作後，聯邦雇員將獲得追溯薪資。

共和黨與白宮正試圖藉此加強對民主黨的施壓，要求對方支持共和黨主導的「持續撥款決議案」（CR），以現行預算水準暫時維持政府運作。若白宮依據上述備忘錄採取行動，將進一步加劇參議院的政治壓力。國會則可在任何重新開門的撥款法案中，明確修正白宮所援引的「漏洞」。

美國國會目前似乎距離達成重啟政府的協議仍相當遙遠，參議院6日同時否決了共和黨與民主黨提出的短期撥款法案，眾議院本周未排定任何投票，預計將於14日復會。

白宮 薪資 法案 川普

相關新聞

川普簽令H-1B簽證收300萬 黃仁勳內部信稱輝達繼續全額埋單

商業內幕8日獨家報導，美國總統川普9月簽署行政命令，對每件H-1B簽證新申請案徵收10萬美元（新台幣約307.3萬元），...

美國國防部長再傳批准 海軍次世代艦載戰機見曙光

美國國防部可能即將決定由哪家公司負責開發與製造美國海軍的F/A-XX下一代艦載戰機。路透8日報導，美國國防部長赫塞斯（P...

批民主黨失控讓政府關門 川普：就像神風特攻隊攻擊

美國聯邦政府關門進入第7天，美國總統川普7日表示民主黨讓政府關門，就像是神風特攻隊的自殺式攻擊。

美國防部助理部長提名人：支持川普要求台灣國防支出達GDP 10%

路透7日報導，美國國防部印太事務助理部長被提名人約翰．盧（John Noh）當天在聯邦參議院軍事委員會的確認聽證會說，針...

美政府關門撥款法案無解 下周面臨軍人發薪日

美國參議院6日第五度未能通過眾議院版本的臨時撥款法案，讓政府關門僵局更加惡化，短期內看不到明確解方。但高盛經濟學家指出，...

