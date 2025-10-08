聽新聞
川普簽令H-1B簽證收300萬 黃仁勳內部信稱輝達繼續全額埋單
商業內幕8日獨家報導，美國總統川普9月簽署行政命令，對每件H-1B簽證新申請案徵收10萬美元（新台幣約307.3萬元），輝達執行長黃仁勳向員工發出內部訊息，宣布公司將繼續贊助H-1B簽證且承擔所有相關費用，同時重申先前對改革的支持，並分享對移民的個人感想。
黃仁勳寫道：「作為輝達眾多移民之一，我深知我們在美國獲得的機會深刻影響我們的人生。而輝達的奇蹟，由你們以及全球傑出的同事共同建立，若沒有移民便不可能實現。」他還表示，「合法移民對於確保美國持續在技術與理念領域保持領先地位仍然至關重要」，並指出川普政府「近期的改革措施重申了這一點」。
輝達拒絕發表評論。
輝達是全球最成功的公司之一，市值約4.5兆美元，同時也是科技業H-1B簽證的主要贊助企業之一，2025年獲得約1500件核准。
黃仁勳此前接受CNBC採訪時表示，對川普簽署行政命令「感到高興」，但在隨後的「BG2 Pod」Podcast訪談中提出一些批評，稱這些變動是「很好的開始」，不過每件10萬美元的申請費「門檻可能設得有點太高」，同時承認另一種批評觀點，即這筆錢可能對資金緊張的新創公司造成更大影響，而資金充裕的科技巨頭則更容易負擔。
